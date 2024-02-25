Принято более полутысячи законопроектов! Итоги работы депутатов за последние 4 года

Новости Беларуси. Совсем скоро депутаты Палаты представителей 7-го созыва передадут полномочия новому составу нижней палаты парламента. За минувшие четыре года у них прошло 10 сессий, свыше 100 заседаний и сотни рассмотренных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательное портфолио изучила наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко и побывала не только в Овальном зале Дома правительства.

Дом правительства. В левом крыле работает Совет Министров, а справа – Палата представителей. Двери парламента Анатолий Красуцкий впервые открыл полвека назад.

21 февраля 1974 года я переступил порог этого здания, придя работать сюда в Верховный Совет, в секретариат. Прошел профессиональный путь от специалиста в секретариате до депутата четырех созывов. Не понаслышке знает, как функционирует каждый метр белорусского парламента.

Анатолий Красуцкий, заслуженный юрист Беларуси:

Здесь более 2 000 кабинетов, расположены были разные министерства и ведомства, но сейчас здесь только правительство и парламент. В этих кабинетах творится сама история нашего государства.

Это самое главное рабочее место депутатов, поскольку здесь происходит законотворческий процесс, здесь рождаются законы. Здесь всегда большие дискуссии во время обсуждения законопроектов, разные точки зрения, поскольку за каждым из депутатов стоят свои избиратели.

Тот самый Овальный зал, где ведется летопись нашей политической истории: становления и развития современной Беларуси. Много лет за этой трибуной с ежегодным Посланием к народу и парламенту обращался глава государства. Свою политическую карьеру Александр Лукашенко тоже начинал депутатом. Тогда о решительности и твердости народного избранника Лукашенко узнала вся страна. Главное – забота о людях, Президент на это ориентирует всех парламентариев.

За годы рабочее место депутата стало современнее: оснащено электронным дисплеем, во время заседания можно посмотреть повестку и рассматриваемые законопроекты. Так процесс идет быстрее. Но и время требует принятия оперативных законодательных решений. Отличия в работе депутатской миссии Палаты представителей 7-го созыва есть. На их время пришелся турбулентный 2020-й, геополитический раздел мира, санкционные барьеры со стороны Запада. Позади 10 сессий. За это время в Овальном зале приняли более полутысячи законопроектов. Парламентарии участвовали в общественных обсуждениях поправок в Конституцию, а затем проделали огромную работу по синхронизации законодательства с обновленным Основным законом страны. Знаковые новые законы о ВНС, «Об основах гражданского общества».

Когда мир трещит по швам и вспыхивает как спичка, а на границах нашей страны идет наращивание сил НАТО, особое внимание обеспечению национальной безопасности во всех ее аспектах – политическом, оборонном, экономическом, социальном. Принят целый ряд законов. Среди них о народном ополчении, позволяющий усилить обороноспособность государства. Ужесточена уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.