35 лет политической карьеры – с чего начинал свой путь Александр Лукашенко

Ровно 35 лет назад началась политическая карьера Александра Лукашенко. 18 марта 1990 года он был избран депутатом Верховного Совета Беларуси и с первых дней проявил себя как активный и бескомпромиссный народный избранник. Очевидно, именно такая позиция и собственное мнение по всем чувствительным для страны и общества вопросам, среди которых наиболее актуальным на тот момент стала борьба с коррупцией, привели молодого политика к следующему рубежу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот спустя несколько лет – в 1994-м – Александр Лукашенко принимает решение баллотироваться на пост Президента независимой Беларуси. Беларуси, которая в те сложные годы оказалась у невероятно опасной черты – фактически на краю пропасти. Именно в те годы в Беларуси формируется институт президентства, а глава молодого государства, который с самого начала стал по-настоящему народным лидером, делает первые шаги по строительству действительно независимой страны. С чего все начиналось – в материале Юлии Мычки.

Считать молоко, подготовить скот к зимовке и отдать хлеб людям – это лишь несколько из двух десятков заданий, которые молодой руководитель Шкловского совхоза «Городец» Александр Лукашенко ставит перед собой в один из июльских дней 1987 года. В должности директора он всего несколько месяцев, наладить предстоит многое. На этих страницах законспектированы рабочие будни молодого управленца. Спустя 37 лет, когда ежедневник неожиданно вернется к своему владельцу, журналисты назовут их истоками крестьянской смекалки и государственной мудрости.

Сегодня эта тетрадь может легко стать настольной книгой для любого руководителя. Она не только раскрывает масштаб личности Президента, но и демонстрирует его нестандартные подходы к решению проблем, четкий анализ. Как эти записи на полях воплощались в жизнь, хорошо помнит жительница агрогородка Городец Ольга Иванова. Под руководством Александра Лукашенко она проработала 8 лет. Начинала обычной дояркой, доросла до главного зоотехника. Прямой и честный, он говорил на понятном для людей языке. Ему ничего не стоило отмахать гектар луга косой, выкопать колодец или срубить хату. Всегда был среди людей и всегда при деле.

Ольга Иванова, жительница агрогородка Городец:

Мы все ходили полоть. Свеклу пололи сами, убирали сами. И с нами вместе ходил Александр Григорьевич. Надевал халат женский, платочек завязывал, ходил полоть. Чуткий и справедливый к людям и беспощадный к бардаку, Александр Лукашенко быстро завоевал народную любовь, и не только местных жителей. Ольга Иванова:

Все шли за ним, потому что он шел впереди. Слава об экономическом прорыве Шкловского совхоза гремела по всему Советскому Союзу. За советом к молодому руководителю аграрии буквально выстраивались в очередь.

Ольга Иванова:

Сюда люди машинами приезжали. Все разговаривали, смотрели, поэтому люди так и потянулись. Такого человека видно издалека, что душа нараспашку. Свою первую встречу с Александром Лукашенко хорошо помнит Тамара Легкая. Не дожидаясь расселения после xернобыльской катастрофы и в поисках нового места для жизни, ее семья приехала в Шкловский район из Краснопольского.

Тамара Легкая, жительница агрогородка Городец:

Нам посоветовали совхоз «Городец», объясняли, что там новый молодой руководитель, очень перспективный и предприимчивый, дома уже строятся, асфальт положили. Александр Лукашенко переселенцам выделил жилье и дал работу. Тамара стала заведующей детским садом. И уже тогда, в эпоху тотального дефицита, молодой руководитель совхоза никогда не экономил на детях и старался создать для сельских детей максимально комфортные условия.



Тамара Легкая:

Я говорю: «Александр Григорьевич, мало одного холодильника, нужно минимум два – для молочных и мясных продуктов». Стало два. Телевизор нужен, мультики детям посмотреть – берите. Мебель, посуду, игрушки – никакой экономии на детях.

Выборы 1990 года. В народе их называли первыми альтернативными в истории нашей страны. Тогда на каждое депутатское кресло претендовало 4 кандидата. Серьезная политическая конкуренция. Она продолжилась и в Овальном зале. Между тремя представленными фракциями началось настоящее противостояние. С первых заседаний особенно выделялся молодой депутат Лукашенко. Он явно пришел не просто отсидеться в мягком кресле. Активный, целеустремленный и настойчивый в своих решениях. Таким запомнился своим коллегам в те годы будущий белорусский лидер. А еще Лукашенко уже тогда умел дискутировать, что немаловажно, на языке народа, а не кабинетных чиновников.

Анатолий Красуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.):

С первых дней пребывания в должности депутата, народного избранника – самое характерное было то, что в парламент пришел лидер, человек, который состоялся как личность, за спиной которого есть определенный опыт. И самое главное, что есть желание решать те вопросы, которые интересуют народ. То есть человек, который отражает интересы народа и который эти интересы будет отстаивать.