Игорь Сергеенко встретился с депутатами прошлых созывов в рамках акции «От всей души»

В Палате представителей 3 января чествовали тех, кто стоял у истоков белорусского парламентаризма. В рамках благотворительной акции «От всей души» Игорь Сергеенко встретился с депутатами прошлых созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зале собрались люди, которые на протяжении многих лет возводили «законодательный фундамент» нашей страны и отстаивали интересы Беларуси на международной арене.

Каждый из них внес весомый вклад в создание тех основ, которые сегодня позволяют Беларуси уверенно противостоять глобальным вызовам и продолжать двигаться по пути созидания. Игорь Сергеенко рассказал гостям о работе нынешнего созыва. Депутаты уже рассмотрели и приняли 53 законопроекта. Продолжается работа по усилению международного авторитета нашего парламента. Расширяется взаимодействие с зарубежными коллегами. В том числе из стран дальней дуги. В особом фокусе – работа с населением. Депутаты находятся в своих округах и могут напрямую общаться с избирателями. Такой подход позволяет лучше понимать потребности людей и способствует формированию более эффективных решений на уровне законодательства.

Анатолий Красуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.):

На этих встречах можем поговорить о работе нашего органа парламентского, о тех проблемах, которые у них существуют. Рассказать о том, как мы решали их. То есть передать свой парламентский опыт, что очень важно в современное время. Процесс законотворчества был, есть и будет, потому что движется жизнь и движется законодательство. Надо успевать регулировать правовые отношения, которые возникают в обществе. И поэтому парламенту в этом направлении всегда есть работа. И очень значимо, что новый состав Палаты представителей активно включился в законотворческую деятельность.