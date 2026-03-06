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Новости по тегу #Алеся Кузнецова

Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой
06 марта 2026 11:56

Радость и ответственность – о Годе белорусской женщины поговорили с писателем Алесей Кузнецовой

«Я не пойду против себя». Алеся Кузнецова рассказала, на какие темы не будет писать
23 июля 2025 20:33

«Я не пойду против себя». Алеся Кузнецова рассказала, на какие темы не будет писать

24 года 24/7 вместе! Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились секретом семейных отношений
02 мая 2025 13:55

24 года 24/7 вместе! Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились секретом семейных отношений

«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа
25 февраля 2025 14:38

«Свет за горами». Писатель Алеся Кузнецова рассказала, как пришла идея для нового романа

«Олимпийский день» пройдёт 14 сентября у Дворца спорта
09 сентября 2024 18:07

«Олимпийский день» пройдёт 14 сентября у Дворца спорта

Источник – люди и исторические факты. В чём секрет популярности книг Алеси Кузнецовой?
09 июля 2024 12:17

Источник – люди и исторические факты. В чём секрет популярности книг Алеси Кузнецовой?

Яркий и объединяющий. В чём уникальность фестиваля «Славянский базар в Витебске»?
07 июня 2024 19:34

Яркий и объединяющий. В чём уникальность фестиваля «Славянский базар в Витебске»?

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе
16 апреля 2024 08:15

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе

«Мы видим, что заявок только больше». Чем привлекает молодёжь фестиваль «Вытокi»?
01 июля 2023 13:57

«Мы видим, что заявок только больше». Чем привлекает молодёжь фестиваль «Вытокi»?

«Там тоже интересно». Почему не надо бояться возраста 80 плюс?
20 мая 2023 12:10

«Там тоже интересно». Почему не надо бояться возраста 80 плюс?

Выпустила первый рассказ по настоянию издателя. Белоруска рассказала, почему решила написать книгу
20 мая 2023 11:55

Выпустила первый рассказ по настоянию издателя. Белоруска рассказала, почему решила написать книгу

«Что я должна сделать?» Вот как воплотить мечту в реальность
13 декабря 2022 19:45

«Что я должна сделать?» Вот как воплотить мечту в реальность