Новости по тегу #Алеся Кузнецова

«Мы долго думали над кодом белорусской женщины, какая она. Она мудрая, терпеливая, очень душевная. В то же время она сильная, умеет постоять за близких, за себя».
«Мне кажется, вопрос цензуры должен начинаться с самоцензуры».
«Мне кажется, самое главное – это каждый день выбирать себя и выбирать своего партнера».
А на прошлой неделе книга стала доступна к покупкам в русских магазинах Европы и Канады книга Алеси Кузнецовой «Когда трещит лед».
Старт в 12:00 – большой спортивный праздник откроется у Дворца спорта.
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