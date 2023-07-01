«Мы видим, что заявок только больше». Чем привлекает молодёжь фестиваль «Вытокi»?

Быть молодым душой и телом помогают спорт, творчество и неуемная любовь к жизни. По-моему, это отличный девиз для сегодняшнего дня, а еще это замечательная традиция, которая из года в год объединяет горящие сердца и вдохновляет на новые свершения. Фестиваль «Вытокi» подводит итоги и делится впечатлениями. О том, какие эмоции он подарил ребятам в этом году и чем удивил зрителей поговорим подробно с нашими гостями. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алеся Кузнецова, директор концертов «Вытокi. Крок да Алiмпу» и режиссер Владислава Артюковская. «Вытокi. Крок да Алiмпу». Интересные факты о фестивале

Дмитрий Потапович, ведущий:

Первый вопрос вам, Алеся, вот скажите: в названии фестиваля уже скрыта уникальная история. Вот поделитесь со зрителями какими-нибудь интересными фактами. Алеся Кузнецова, директор концертов «Вытокi. Крок да Алiмпу»:

Вы знаете, здесь скрыта прямо целая концепция: что такое «Вытокi»? Это наши истоки, истоки всего. Истоки любви к своей земле, традиций белорусских, творчества, развития человека. На самом деле, ведь фестиваль «Вытокi» о чем? Он про развитие он про раскрытие потенциала как региона, так и каждого жителя этого региона. То есть фестиваль дает возможность попробовать себя в разных видах спорта, в искусстве, в культуре, в вокальном творчестве, познакомиться с достижениями уже состоявшихся мастеров, объединить их, дать возможность пообщаться ну, и, конечно, классно провести время, потому что фестиваль заканчивается грандиозным концертом, который начинается с 13:00 и заканчивается ближе к 01:00. Поэтому это такой еще долгоиграющий концерт у нас на сцене происходит. Юлия Самусенко, ведущая:

Вот вы сейчас сказали про концерт, не могу не уточнить, Владислава, а какой будет сама концертная программа? Владислава Артюковская, режиссер:

Ну, всегда яркая концертная программа. И у нас иногда собирается и по 20 тысяч человек на площади, чтобы, как Алеся говорит, встретить новый день вместе с фейерверками и грандиозным салютом, поэтому все лучшие артисты нашей эстрады, все белорусские артисты: Александр Алехно и Серега – и все-все, кого мы знаем, любим, ценим. Они зажигают на этой сцене – зрители всегда в восторге и всегда проживают с нами этот концерт до самой-самой глубокой ночи с большим восторгом. «Есть за что побороться, есть в чем поучаствовать!» Какие сюрпризы ждать от фестиваля «Вытокi»?

Дмитрий Потапович:

А какие главные цели стояли у режиссерской команды? Чем больше всего хотели удивить зрителей? Владислава Артюковская:

А вы как зритель чему хотите удивляться, скажите? Дмитрий Потапович:

Атмосферой! Шоу! Алеся Кузнецова:

На 100 % удалась атмосфера, потому что когда вы гуляете по выросшему за одну ночь фестивальному городу, ведь площадь меняется просто до неузнаваемости! Вот была площадь центральная – и вдруг на ней выстраивается спортивный город, там не менее 15 спортивных локаций, есть брейк-данс чемпионат, вокальный конкурс, показ мод «Роднае моднае », где белорусские дизайнеры показывают свои коллекции, и какие-то вещи можно сразу даже приобрести. Дети, которые попробовали себя в спортивных состязаниях себя, они не просто получают гарантированные приз, то есть каждый ребенок, который пришел и попробовал 15 видов спорта, он получает достойный приз: в этом году это беспроводные наушники, то есть то, что молодежи как раз нужно. Владислава Артюковская:

А еще могут побороться за суперприз. А в этом году это грандиозный приз – настоящий спортивный велосипед. Поэтому есть за что побороться, есть в чем поучаствовать. Очень большое разнообразие: и танцевальный мастер-класс, и вокальный, в этом году даже есть поэтический конкурс. Юлия Самусенко:

Поделитесь своими впечатлениями, все ли получилось? Алеся Кузнецова:

Я вам скажу: это мой самый любимый фестиваль, хотя мы работаем над многими проектами. А почему я так люблю «Вытокi»? Потому что очень сплоченная небольшая команда профессионалов, в которой каждый занимается своим делом. Вот, на самом деле, спорт курируют очень профессиональные сотрудники олимпийского комитета, искусство – галерея «АртХаос», у которых огромный опыт работы с художниками, но они привлекают маленьких детей. Вот в этом году они рисовали красками на асфальте. И рисовали не что-нибудь, а это подарок городу, когда старые дворовые игры, вроде наших классиков, если вы помните, остаются в ярких таких декорациях городу. И дети с родителями могут придти, и тут уже дети покажут родителям, как вспомнить, что такое классики. Дмитрий Потапович:

Покажем, как надо! Владислава Артюковская:

Выглядят они, как целое настоящее искусство, потому что это разрабатывают наши современные белорусские художники. Всегда с какой-то фантазией необычной, поэтому это все в целом выглядит как арт-панно. Алеся Кузнецова:

Мы же говорили про белорусских дизайнеров, да? Так вот, «Вытокi» это не только дизайнеры, это просто белорусские бренды. Они помогают выйти небольшим предприятиям с очень вкусными и качественными продуктами на большой рынок. То есть люди, которые в небольшом городке открыли свое производство, у них все получилось, их ценят, но знают о них только в рамках вот этого города. Так вот фестиваль «Вытокi» помогает познакомиться всей стране с такими уникальными предприятиями. Юлия Самусенко:

Какой многогранный фестиваль! «У молодежи интерес не пропадает – только повышается». Что мотивирует людей участвовать в фестивале?