«Мы видим, что заявок только больше». Чем привлекает молодёжь фестиваль «Вытокi»?
Быть молодым душой и телом помогают спорт, творчество и неуемная любовь к жизни. По-моему, это отличный девиз для сегодняшнего дня, а еще это замечательная традиция, которая из года в год объединяет горящие сердца и вдохновляет на новые свершения. Фестиваль «Вытокi» подводит итоги и делится впечатлениями. О том, какие эмоции он подарил ребятам в этом году и чем удивил зрителей поговорим подробно с нашими гостями. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алеся Кузнецова, директор концертов «Вытокi. Крок да Алiмпу» и режиссер Владислава Артюковская.
«Вытокi. Крок да Алiмпу». Интересные факты о фестивале
Дмитрий Потапович, ведущий:
Первый вопрос вам, Алеся, вот скажите: в названии фестиваля уже скрыта уникальная история. Вот поделитесь со зрителями какими-нибудь интересными фактами.
Алеся Кузнецова, директор концертов «Вытокi. Крок да Алiмпу»:
Вы знаете, здесь скрыта прямо целая концепция: что такое «Вытокi»? Это наши истоки, истоки всего. Истоки любви к своей земле, традиций белорусских, творчества, развития человека. На самом деле, ведь фестиваль «Вытокi» о чем? Он про развитие он про раскрытие потенциала как региона, так и каждого жителя этого региона. То есть фестиваль дает возможность попробовать себя в разных видах спорта, в искусстве, в культуре, в вокальном творчестве, познакомиться с достижениями уже состоявшихся мастеров, объединить их, дать возможность пообщаться ну, и, конечно, классно провести время, потому что фестиваль заканчивается грандиозным концертом, который начинается с 13:00 и заканчивается ближе к 01:00. Поэтому это такой еще долгоиграющий концерт у нас на сцене происходит.
Юлия Самусенко, ведущая:
Вот вы сейчас сказали про концерт, не могу не уточнить, Владислава, а какой будет сама концертная программа?
Владислава Артюковская, режиссер:
Ну, всегда яркая концертная программа. И у нас иногда собирается и по 20 тысяч человек на площади, чтобы, как Алеся говорит, встретить новый день вместе с фейерверками и грандиозным салютом, поэтому все лучшие артисты нашей эстрады, все белорусские артисты: Александр Алехно и Серега – и все-все, кого мы знаем, любим, ценим. Они зажигают на этой сцене – зрители всегда в восторге и всегда проживают с нами этот концерт до самой-самой глубокой ночи с большим восторгом.
«Есть за что побороться, есть в чем поучаствовать!» Какие сюрпризы ждать от фестиваля «Вытокi»?
Дмитрий Потапович:
А какие главные цели стояли у режиссерской команды? Чем больше всего хотели удивить зрителей?
Владислава Артюковская:
А вы как зритель чему хотите удивляться, скажите?
Дмитрий Потапович:
Атмосферой! Шоу!
Алеся Кузнецова:
На 100 % удалась атмосфера, потому что когда вы гуляете по выросшему за одну ночь фестивальному городу, ведь площадь меняется просто до неузнаваемости! Вот была площадь центральная – и вдруг на ней выстраивается спортивный город, там не менее 15 спортивных локаций, есть брейк-данс чемпионат, вокальный конкурс, показ мод «Роднае моднае », где белорусские дизайнеры показывают свои коллекции, и какие-то вещи можно сразу даже приобрести. Дети, которые попробовали себя в спортивных состязаниях себя, они не просто получают гарантированные приз, то есть каждый ребенок, который пришел и попробовал 15 видов спорта, он получает достойный приз: в этом году это беспроводные наушники, то есть то, что молодежи как раз нужно.
Владислава Артюковская:
А еще могут побороться за суперприз. А в этом году это грандиозный приз – настоящий спортивный велосипед. Поэтому есть за что побороться, есть в чем поучаствовать. Очень большое разнообразие: и танцевальный мастер-класс, и вокальный, в этом году даже есть поэтический конкурс.
Юлия Самусенко:
Поделитесь своими впечатлениями, все ли получилось?
Алеся Кузнецова:
Я вам скажу: это мой самый любимый фестиваль, хотя мы работаем над многими проектами. А почему я так люблю «Вытокi»? Потому что очень сплоченная небольшая команда профессионалов, в которой каждый занимается своим делом. Вот, на самом деле, спорт курируют очень профессиональные сотрудники олимпийского комитета, искусство – галерея «АртХаос», у которых огромный опыт работы с художниками, но они привлекают маленьких детей. Вот в этом году они рисовали красками на асфальте. И рисовали не что-нибудь, а это подарок городу, когда старые дворовые игры, вроде наших классиков, если вы помните, остаются в ярких таких декорациях городу. И дети с родителями могут придти, и тут уже дети покажут родителям, как вспомнить, что такое классики.
Дмитрий Потапович:
Покажем, как надо!
Владислава Артюковская:
Выглядят они, как целое настоящее искусство, потому что это разрабатывают наши современные белорусские художники. Всегда с какой-то фантазией необычной, поэтому это все в целом выглядит как арт-панно.
Алеся Кузнецова:
Мы же говорили про белорусских дизайнеров, да? Так вот, «Вытокi» это не только дизайнеры, это просто белорусские бренды. Они помогают выйти небольшим предприятиям с очень вкусными и качественными продуктами на большой рынок. То есть люди, которые в небольшом городке открыли свое производство, у них все получилось, их ценят, но знают о них только в рамках вот этого города. Так вот фестиваль «Вытокi» помогает познакомиться всей стране с такими уникальными предприятиями.
Юлия Самусенко:
Какой многогранный фестиваль!
«У молодежи интерес не пропадает – только повышается». Что мотивирует людей участвовать в фестивале?
Дмитрий Потапович:
Я так понимаю, что вот это многогранность и особое трепетное отношение позволяют заметить такую динамику: у молодежи интерес не пропадает, а наоборот, только повышается.
Алеся Кузнецова:
Как раз повышается, и мы видим по участию в вокальном конкурсе, в поэтическом конкурсе, что заявок приходит только больше. Ведь это правильно, это возможности. Что такое вокальный конкурс? В первый год было очень сложно объяснить, почему надо в нем участвовать. Но девочка, которая победила, она из Брестской области, это София Рустамова. Она – обладательница гран-при первого фестиваля «Вытокi». Она получила в подарок от фестиваля авторскую песню от композитора Валерия Шмата, профессиональную запись в студии. Но самое главное, что она получила, это опыт и среду: познакомилась со всеми артистами и буквально за год девочка стала выступать на больших республиканских концертах. А в этом году она с песней, подаренной ей фестивалем, принимает участие и представляет нашу страну на фестивале «Славянский базар» в Витебске.
Дмитрий Потапович:
Вот это я понимаю: открылись возможности! Замечательно!
Юлия Самусенко:
Какие мероприятия еще ожидаются в этом году?
Алеся Кузнецова:
Мы провели уже четыре фестиваля. Вот, может, Владислава про программу расскажет?
Владислава Артюковская:
У нас осталось только два города, в которые мы поедем: Костюковичи и Борисов. И следующий фестиваль будет именно в Костюковичах, поэтому есть своя форма. Открываем мы фестиваль всегда спортивным забегом, в котором участвуют иногда 150, может даже 200, детей. А потом идет наш фестивальный день, который начинается в 13:00 с официального открытия, где выступает президент Национального олимпийского комитета. И он выступает не просто – он несет важную миссию, потому что в каждый город, в который мы приезжаем Президент дарит 100 тысяч белорусских рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Поэтому фестиваль проходит с большими подарками и для города, и для всех участников спортивного квеста, и для всех, кто останется даже на праздничный концерт, потому что завершается он тоже феерично.
Дмитрий Потапович:
Ну что же, спасибо вам большое за разговор! Мы желаем, чтобы вдохновение не покидало и, наверное, вот эта динамика продолжалась, и шоу становилось еще более ярким, насыщенным и, чтобы у зрителя это, конечно, тоже откликалось. Я думаю, это самый главный подарок для вас будет.