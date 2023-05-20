«Там тоже интересно». Почему не надо бояться возраста 80 плюс?

Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Кузнецова, директор продюсерского центра, писатель:

Вспомнила одну историю. Пару лет назад я делала концерт для заказчицы, с которой много лет работаю. Очень красивая женщина, ухоженная. Мы с ней лет двадцать точно сотрудничали по концертам. Она мне говорит: «Только смотри, концерт чтобы был самый лучший». Я говорю: «Понятно, мы же всегда делаем». Она говорит: «Нет, я после этого концерта хочу уйти на пенсию, поэтому этот должен быть прямо…» Я говорю: «Куда же вам на пенсию?» Знаете, что она мне говорит? Она говорит: «Так я месяц назад 80 лет отметила». У меня был такой шок, вы просто не представляете. Я на нее смотрю, вижу красивую, молодую женщину с горящими глазами, которая всегда по телефону спрашивает: «Как дети? Поступил?» «Поступил». «Как второй, третий?» То есть она все помнит, знает. Я на нее посмотрела и говорю: «Вы знаете, я теперь не боюсь в этот возраст. Я понимаю, что там тоже интересно».

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