Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, режиссер:

У меня все хорошо, но есть ощущение, что я отказалась от чего-то очень важного в своей жизни. Я вспомнила, что 20 лет назад я не просто так заканчивала факультет журналистики. 20 лет назад я работала на телевидении и в тот момент я писала, а потом перестала. Но я поняла, что хочу писать. Это было мое хобби, тайна. Я просыпалась в 5 утра, заваривала себе чашечку кофе, смотрела в окно, как падает снег. Начинала писать, это я говорю про книгу «Когда трещит лед». Это было такое чистое удовольствие от творчества, от момента погружения в какие-то эмоции, изучение человеческих эмоций. Для меня самое интересное, что есть в жизни, это люди. Каждый человек – это отдельная вселенная. Эта книга вошла в шорт-лист литературного российского конкурса в номинации «Лучший современный любовный роман». Для меня это было удивительное событие.

Юлия Самусенко, ведущая:

Давайте поговорим о второй вшей книге «Русский пасодобль». Расскажите о ней подробнее.