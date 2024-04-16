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Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе

16 апреля 2024 08:15
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Человек талантлив во всем! И эта аксиома полностью подходит нашей гостье.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, режиссер.

Александр Меженный, ведущий:
Как вы начали писать?

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе-1

Алеся Кузнецова, писатель, продюсер, режиссер:
У меня все хорошо, но есть ощущение, что я отказалась от чего-то очень важного в своей жизни. Я вспомнила, что 20 лет назад я не просто так заканчивала факультет журналистики. 20 лет назад я работала на телевидении и в тот момент я писала, а потом перестала. Но я поняла, что хочу писать. Это было мое хобби, тайна. Я просыпалась в 5 утра, заваривала себе чашечку кофе, смотрела в окно, как падает снег. Начинала писать, это я говорю про книгу «Когда трещит лед». Это было такое чистое удовольствие от творчества, от момента погружения в какие-то эмоции, изучение человеческих эмоций. Для меня самое интересное, что есть в жизни, это люди. Каждый человек – это отдельная вселенная. Эта книга вошла в шорт-лист литературного российского конкурса в номинации «Лучший современный любовный роман». Для меня это было удивительное событие.

Юлия Самусенко, ведущая:
Давайте поговорим о второй вшей книге «Русский пасодобль». Расскажите о ней подробнее.

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе-4

Алеся Кузнецова:
Когда я писала первый роман, чтобы оттенить главный героев, мне понадобились второстепенные герои. Буквально на первых страницах я ввожу испанку, которая является потомком русской княжны. А что если однажды родилась девочка, которая вспомнила, что поколение ее предков жили на другой земле? И она решила поехать исследовать места, где жили ее предки.

Подробности в видео.

# Литература # общество # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Александр Меженный # Алеся Кузнецова

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