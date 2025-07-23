«Я не пойду против себя». Алеся Кузнецова рассказала, на какие темы не будет писать

Алеся Кузнецова, режиссер, продюсер, лауреат Национальной литературной премии:

Есть темы, на которые я не буду писать, потому что есть темы, которые не близки мне, я не поддерживаю их. Вы знаете, я издаюсь и в Беларуси, и в России. И если в Беларуси все понятно и таких вопросов не возникало, в России мне издатель говорит: «Знаешь, сейчас в тренде антигерои». Книга моя, кстати, стала бестселлером в России без антигероя, они говорят: «Очень важно, чтобы герой был с криминальным прошлым, чтобы он был негодяем, но очень ранимым, тонкой душевной организации и с проблемами в детстве». Я не могу такого написать, понимаете? Почему? Потому что это надо пойти против себя. Я не пойду против себя, это ломает меня изнутри.

Мне кажется, вопрос цензуры должен начинаться с самоцензуры, потому что очень правильно сказал Александр Васильевич, что когда у тебя есть позиция, когда ты понимаешь, что ты говоришь миру через свои произведения, а искусство – это всегда разговор с миром, ты не будешь говорить сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. У тебя есть то, что тебе где-то болит, что тебе отражается, во что ты веришь. Искусство – это всегда отражение болей, страхов, веры общества. То есть это то, какие мы сегодня. Наше искусство – это то, какие мы сегодня, какое наше общество. И, в общем-то, по произведениям искусства можно изучать жизнь в разные периоды, разных эпох. Но также искусство – это еще и элемент пропаганды.