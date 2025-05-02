24 года 24/7 вместе! Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились секретом семейных отношений

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»: Нет, я считаю, что надо просто элементарно разговаривать. Не додумывать: ты там подумал, а ты должен был подумать, ты должен был знать – нет. Просто если появляются какие-то недомолвки, просто их проговаривать. Это абсолютно нормально. И я считаю, что это решение практически всех проблем, когда люди в лоб друг другу говорят.

Алеся Кузнецова, директор и продюсер арт-группы «Беларусы», писатель:

Знаете, ни в ежовых рукавицах, ни в подкаблучниках, на самом деле, нет самого главного: в этих понятиях нет любви. В этих понятиях нет выбора друг друга каждый день. Мне кажется, самое главное – это каждый день выбирать себя и выбирать своего партнера. У нас вокруг очень яркая и интересная жизнь, у нас очень много людей вокруг, но мы всегда делаем свой выбор, и каждый день мы по-прежнему выбираем друг друга. Почему? Потому что нам, во-первых, хорошо вместе. Во-вторых, мы продолжаем развиваться и не мешаем развитию друг друга. То есть, один вдруг увлекается каким-то направлением, и второму тоже это становится интересно.