«Олимпийский день» пройдёт 14 сентября у Дворца спорта

Один день рождения на всех жителей почти двухмиллионного города. 14 сентября 2024 года Минск отметит 957-летие. Всего в столице запланировано более 100 мероприятий, ожидается приезд зарубежных гостей. Экономический форум, открытие новых зон отдыха, концерты, фестивали, представления, мастер-классы, квесты и куда же без разнообразия на фудкортах. Гулянья охватят все районы – от дворов до площадей. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Когда посоветуете лучше прийти или развлечений хватит на целый день?
Алеся Кузнецова, музыкальный продюсер «Олимпийского дня»:
Мы стартуем в 12:00 – это открытие «Олимпийского дня». В этот момент на сцене будет президент Национального олимпийского комитета, председатель Минского городского исполнительного комитета, будут наши прославленные чемпионы, которые привезли нам медали буквально с последней Олимпиады в Париже. Поэтому, конечно же, рекомендую прийти к началу. Музыкальную часть откроет популярная арт-группа «Беларусы». Дальше начнет работу вся спортивная площадка, многие локации. Более того, это еще на все: каждый ребенок сможет выиграть очень значимый приз. Среди призов заявлены часы, блютуз-колонка и пауэрбанк – мне кажется, это то, что сейчас у молодежи очень даже пользуется популярностью.
Подробнее в видео.