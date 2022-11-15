Президент Беларуси встретится с губернатором Челябинской области

Взаимный товарооборот между Беларусью и Челябинской областью за 9 месяцев 2022 года превысил 380 миллионов долларов. Это на 21 % больше, чем за этот же период 2021-го. В Челябинской области востребована продукция нашего машиностроения и агропромышленного комплекса. Она является частью Уральского экономического района. Известно, что по результатам пребывания российской делегации в Минске будет утвержден план научно-технического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Челябинской области, рассчитанный до 2025 года.