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Президент Беларуси встретится с губернатором Челябинской области

15 ноября 2022 07:32
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Новости Беларуси. Продолжается серия встреч Президента Беларуси с губернаторами российских регионов. Сегодня, 15 ноября, во Дворце Независимости глава Челябинской области. Говорить будут об импортозамещении, противодействии санкциям, продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси встретится с губернатором Челябинской области-1

Взаимный товарооборот между Беларусью и Челябинской областью за 9 месяцев 2022 года превысил 380 миллионов долларов. Это на 21 % больше, чем за этот же период 2021-го. В Челябинской области востребована продукция нашего машиностроения и агропромышленного комплекса. Она является частью Уральского экономического района. Известно, что по результатам пребывания российской делегации в Минске будет утвержден план научно-технического, торгово-экономического и культурного сотрудничества между правительством Беларуси и правительством Челябинской области, рассчитанный до 2025 года.

# Беларусь-Россия # общество # Алексей Текслер # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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