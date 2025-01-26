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Новости по тегу #Александр Малькевич

Малькевич: не Западу нам указывать и рассказывать, как проводить выборы
26 января 2025 19:18

Малькевич: не Западу нам указывать и рассказывать, как проводить выборы

Малькевич: мы не должны заискивающе смотреть на Запад в попытке получить одобрение
26 января 2025 19:08

Малькевич: мы не должны заискивающе смотреть на Запад в попытке получить одобрение

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
25 января 2025 15:57

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

В 2024 году мы увидели доминирование российской армии на всех участках фронта – Малькевич
30 декабря 2024 19:58

В 2024 году мы увидели доминирование российской армии на всех участках фронта – Малькевич

Чья пропаганда сильнее: российская или украинская? Рассказал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург»
30 мая 2023 14:54

Чья пропаганда сильнее: российская или украинская? Рассказал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург»

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»
27 мая 2023 12:37

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Бабушка банкой с огурцами сбила дрон». Малькевич об украинской пропаганде
19 февраля 2023 18:55

«Бабушка банкой с огурцами сбила дрон». Малькевич об украинской пропаганде

Спрос на фронтовую поэзию увеличился! Александр Малькевич об изменениях в СМИ во время СВО
19 февраля 2023 18:43

Спрос на фронтовую поэзию увеличился! Александр Малькевич об изменениях в СМИ во время СВО

Что общего между протестами в Беларуси и Кыргызстане? Сравниваем «цветные» технологии в странах
07 октября 2020 18:34

Что общего между протестами в Беларуси и Кыргызстане? Сравниваем «цветные» технологии в странах

Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»
07 октября 2020 18:13

Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»

Они первыми начали «мочить» власть, в том числе безобразными фейками. Мнение о влиянии иностранных СМИ на ситуацию в Беларуси
28 августа 2020 13:18

Они первыми начали «мочить» власть, в том числе безобразными фейками. Мнение о влиянии иностранных СМИ на ситуацию в Беларуси