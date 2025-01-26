Новости по тегу #Александр Малькевич

«В Германии одна из лидирующих партий есть, она не устраивает правящие элиты, поэтому они вносят в повестку заседания своего Рейхстага вопрос: а давайте запретим ее».
«Мы же взрослые, состоявшиеся люди и государство. Почему мы должны заискивающе стоять на пороге какого-то очень потрепанного и поношенного дома, как бы европейского, и ждать, что такое одобрямство раздастся?»
«Внешняя торговая деятельность нашей страны будет в приоритете».
Украина постарается причинить максимальную боль России до инаугурации Трампа, обстреливая мирные города.
07 октября 2026 13:19
07 октября 2026 13:00
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07 октября 2026 12:00