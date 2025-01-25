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Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

25 января 2025 15:57
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Ключевые направления внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы.

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Внешняя торговая деятельность нашей страны будет в приоритете.

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. И мы даже вышли на 14 новых рынков.

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ: 
В ближайшие годы Союзное государство должно заняться действительно очень серьезной системной работой с глобальным Югом.

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»: 
У нас есть очень серьезный интересный проект, где мы с Республикой Беларусь можем активно вместе работать. Он называется транспортный коридор «Север – Юг».

Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-10

Иван Петков, депутат парламента Болгарии от Социалистической партии: 
Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы восстановим наши отношения, потому что мы их славянские братья, и когда мы вместе, мы будем процветать экономически.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь 26 января в 22.00.

# Международная политика # Сергей Рачков # Роман Головченко # Андрей Климов # Александр Малькевич # Александр Лукашенко

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