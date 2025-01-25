Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Ключевые направления внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы.
Ключевые направления внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Внешняя торговая деятельность нашей страны будет в приоритете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. И мы даже вышли на 14 новых рынков.
Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ:
В ближайшие годы Союзное государство должно заняться действительно очень серьезной системной работой с глобальным Югом.
Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»:
У нас есть очень серьезный интересный проект, где мы с Республикой Беларусь можем активно вместе работать. Он называется транспортный коридор «Север – Юг».
Иван Петков, депутат парламента Болгарии от Социалистической партии:
Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы восстановим наши отношения, потому что мы их славянские братья, и когда мы вместе, мы будем процветать экономически.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь 26 января в 22.00.