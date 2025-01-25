Как будет развиваться Беларусь в предстоящие годы – обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Ключевые направления внешней политики Республики Беларусь на предстоящие годы.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Внешняя торговая деятельность нашей страны будет в приоритете.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы ни ставили нам палки в колеса, ключевые отрасли экономики дают прирост. И мы даже вышли на 14 новых рынков.

Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ:

В ближайшие годы Союзное государство должно заняться действительно очень серьезной системной работой с глобальным Югом.

Андрей Климов, сенатор Российской Федерации, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»:

У нас есть очень серьезный интересный проект, где мы с Республикой Беларусь можем активно вместе работать. Он называется транспортный коридор «Север – Юг».