Спрос на фронтовую поэзию увеличился! Александр Малькевич об изменениях в СМИ во время СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Спецоперация многое изменила в России, в том числе и в системе отношений «власть – общество». Раньше трудно было себе представить, что чиновники быстро бы реагировали на публикации тех же блогеров, публикации ведущих Telegram-каналов, а сейчас именно так и происходит. Есть ли у вас ощущение, что на смену казенной пропаганде, показавшей свою неэффективность против пропагандисткой машины Запада и Украины, приходит сильная патриотическая журналистика, от чего Россия в итоге выигрывает?