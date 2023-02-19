Спрос на фронтовую поэзию увеличился! Александр Малькевич об изменениях в СМИ во время СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Спецоперация многое изменила в России, в том числе и в системе отношений «власть – общество». Раньше трудно было себе представить, что чиновники быстро бы реагировали на публикации тех же блогеров, публикации ведущих Telegram-каналов, а сейчас именно так и происходит. Есть ли у вас ощущение, что на смену казенной пропаганде, показавшей свою неэффективность против пропагандисткой машины Запада и Украины, приходит сильная патриотическая журналистика, от чего Россия в итоге выигрывает?
Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (Россия):
Часто говорят о том, если бы не было СВО, то ее нужно было придумать, потому что целый ряд процессов, полезных для нашей страны, для нашей культуры, для наших СМИ, запущен. Поэтому да, патриотическая журналистика была всегда, просто она была немодной, к сожалению, а сейчас веяния изменились. Что касается реакции на публикации блогеров, это стандартная практика в нашей стране, так сказать, инцидент-менеджмент и умение реагировать на это, поэтому здесь я бы все в одну кучу не мешал. У нас действительно власть учится оперативно отвечать на те риски и угрозы, которые приходят из Сети, а патриотическая журналистика – это все-таки немножко другое. Но спрос на нее, спрос на фронтовую поэзию… Я бы назвал это гражданской журналистикой высокого уровня – она действительно востребована. Очень здорово, что ее время пришло.
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