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Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»

27 мая 2023 12:37
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ: 
Диверсии, фейки и манипуляции – жертвами дезинформации по-прежнему становятся миллионы. Есть ли шанс на победу в информационной войне? 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации: 
На фейки, которые являются очень узкоспециализированным инструментом информационно-психологического воздействия и с помощью которых людьми управлять нельзя, приходится менее 1 % от всего объема информационной борьбы. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»: 
Любого спикера, который в интернете говорит правду и любую правдивую точку зрению, они просто блокируют. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин: 
Воевать нужно до последнего. И на этих площадках в том числе. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: 
На нашей стороне правда, но упаковывать ее так весело, задорно, красиво, креативно, как они, мы по разным причинам не готовы. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Андрей Манойло: 
Вот таких противников, очень хорошо вооруженных технологиями, простыми, но очень действенными, переиграть может только, во-первых, государство. И в первую очередь специальные службы, потому что это их поле. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Ольга Шпилевская: 
Вы никогда не знаете, кто доносит вам информацию по ту сторону. Вы этого человека не видите. А меня вы видите, вы видите мои глаза, вы понимаете, вру я вам или все-таки говорю правду. 

Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Драган Станоевич, лидер Всесербского движения Патриотов Родины и Диаспор: 
Ваши гости говорят все это очень грамотно и красиво. Но они говорят о чести и проблеме информации, на Западе такого нет. 

Надежда Сасс: 
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» смотрите в воскресенье, 28 мая, в 21:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Ольга Шпилевская # Андрей Манойло # Дмитрий Василец # Драган Станоевич # Александр Малькевич # Фотофакт

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