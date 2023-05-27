Как бороться с фейками и есть ли шанс на победу в информационной войне? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Диверсии, фейки и манипуляции – жертвами дезинформации по-прежнему становятся миллионы. Есть ли шанс на победу в информационной войне?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

На фейки, которые являются очень узкоспециализированным инструментом информационно-психологического воздействия и с помощью которых людьми управлять нельзя, приходится менее 1 % от всего объема информационной борьбы.

Дмитрий Василец, глава запрещенной украинской политической партии «Держава»:

Любого спикера, который в интернете говорит правду и любую правдивую точку зрению, они просто блокируют.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Воевать нужно до последнего. И на этих площадках в том числе.

Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций:

На нашей стороне правда, но упаковывать ее так весело, задорно, красиво, креативно, как они, мы по разным причинам не готовы.

Андрей Манойло:

Вот таких противников, очень хорошо вооруженных технологиями, простыми, но очень действенными, переиграть может только, во-первых, государство. И в первую очередь специальные службы, потому что это их поле.

Ольга Шпилевская:

Вы никогда не знаете, кто доносит вам информацию по ту сторону. Вы этого человека не видите. А меня вы видите, вы видите мои глаза, вы понимаете, вру я вам или все-таки говорю правду.