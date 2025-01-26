Малькевич: мы не должны заискивающе смотреть на Запад в попытке получить одобрение

Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ:

В ближайшие годы Союзное государство должно заняться действительно очень серьезной системной работой с теми странами, которые мы теперь называем глобальным Югом. Прекратить все время смотреть, а в прошлые годы не раз это было несколько даже заискивающе со стороны отдельных представителей, но прежде всего российской элиты, на Запад в попытке получить одобрение. Мы ведь совсем недавно, мы все, и Россия, и Республика Беларусь, обрели настоящий электоральный суверенитет, потому что в свое время у нас куча деятелей существовало, которые говорят: Запад там должен признать выборы, Запад должен как-то высказаться.

Почему? Почему Запад должен? Почему мы должны на это обращать внимание? Мы же взрослые, состоявшиеся люди и государство. Почему мы должны заискивающе стоять на пороге какого-то очень потрепанного и поношенного дома, как бы европейского, и ждать, что такое одобрямство раздастся? Вот нужно эту где-то рабскую ментальность в себе изживать.