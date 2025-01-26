Малькевич: не Западу нам указывать и рассказывать, как проводить выборы

Александр Малькевич, член Совета по правам человека при президенте РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате РФ: Я не могу все равно по поводу выборов не сказать. Чья бы корова мычала, я вот интеллигентно скажу. В Германии одна из лидирующих партий есть, она не устраивает правящие элиты, поэтому они вносят в повестку заседания своего Рейхстага вопрос: а давайте запретим ее. На основании чего?

Александр Малькевич:

Да, потому что надо ее убрать со сцены. Это у них как бы демократично. В нескольких странах мы видели, что политические силы, которые побеждали на открытых выборах, не получали возможности сформировать правительство и отрезались от власти. В той же Голландии в итоге вообще непонятного человека назначили спустя год. Но и эти люди пытаются поучать Россию, Республику Беларусь, ту же Грузию, которая делала свой суверенный выбор. Поэтому повторю еще раз: не им нам указывать и не им нам рассказывать о том, как проводить выборы. Это вот первый момент.

Надежда Сасс:

Давайте, кстати, и румынский опыт вспомним.

Александр Малькевич:

Конечно! Но причем с формулировкой, которая потом развалилась. То есть оказалось, что ничего, никто ему не помогал. Там местные румынские, так сказать, игроки задействованы. И поскольку Джорджеску лидирует по опросам и сейчас, сидят и думают, как бы его не допустить до выборов. Поэтому их вопросы, их претензии они смешные и смехотворные. Это надо просто игнорировать.