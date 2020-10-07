Что общего между протестами в Беларуси и Кыргызстане? Сравниваем «цветные» технологии в странах

Новости мира. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без преувеличения, в стране царит политический хаос. За два дня протестов пострадали около 1000 граждан.

Обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей выражает мировое сообщество. Эксперты все чаще высказывают уверенность в подготовленном сценарии революции в республике. Меж тем, последствия политических перипетий в Кыргызстане уже сейчас позволяют делать определенные неутешительные выводы. Некоторые из них – в материале Ксении Худолей. Так горит «Джеруй», второе по величине месторождение золота в Кыргызстане. Горит вместе с остатками надежды на тихие последствия очередной революции.

7 октября, на третий день беспорядков, в республике слово «мародерство» стало самым популярным поисковым тегом. Золотую жилу кыргызской экономики разграбили и подожгли неизвестные. Жертвами местных пали еще не менее пяти медных, угольных и золотых приисков.

А это штурм гостиницы, где переночевать у временного премьер-министра Садыра Жапарова, по всей видимости, не получилось. Революционно освобожденному экс-депутату пришлось экстренно покинуть отель. Весь день сомнения в легитимности нового премьера колыхали главные площади Бишкека. Вопрос, по праву ли заняты места у власти, не решен до сих пор.

Судя по тому, как быстро назначаются, отзываются или свергаются управленцы, финиша политической вакханалии ждать рано. По экономике бьют вынужденные каникулы промышленных гигантов и приостановка работы банковского сектора. Эксперт из Украины: «Киргизия является классическим примером дестабилизации, «цветных революций» Ксения Худолей, СТВ:

Как удивительно быстро сменилась риторика кыргызских Telegram-каналов: с красиво замаскированных протестных инструкций на истеричные приказы «иди – не иди». А вслед за ними менять призывы на переправе стали и белорусские (исправлюсь – польские) интернет-командиры.

Мол, радикальности нам не хватает, а кыргызские «победители» шлют телеграммы в Минск, успокаивают да убаюкивают: грабежи и поджоги – побочный эффект. Останавливаться не нужно. Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»

Ксения Худолей:

Видимо, свои технологии белорусские координаторы применяли как-то ну совсем «неправильно». А теперь и локти обкусаны, и оправдаться перед коллегами нечем. Только и остается что кричать: «Не отступаем!» А куда уж тут наступать? В разруху, хаос и грабежи? Такое белорусы и в «интернетах» теперь видят. Видят и думают: надо ли? Политолог Шпаковский: очень слабо повёл себя Жээнбеков. Как только начались беспорядки, он заявил о каких-то переговорах