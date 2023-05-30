Чья пропаганда сильнее: российская или украинская? Рассказал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург»

Надежда Сасс, СТВ: Насколько информационные операции того же режима Зеленского и Запада реально влияют на моральное состояние бойцов? Потому что по этому поводу есть разные мнения. Как была воспринята на фронте та же операция ГУР Министерства обороны Украины в Белгородской области.

Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций:

Сейчас я в Запорожской области нахожусь, прежде всего эти информационные операции направлены не против бойцов, против людей, которые живут в Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской, ЛНР, ДНР. Серьезные усилия и средства вкладывают в разгон этих сигналов по социальным сетям, по всей нашей стране. Для того, чтобы вызвать панику, дестабилизацию. А с учетом того, что зачастую официальные власти достаточно медлительны в своих реакциях, то противнику удается развивать информационное расслабление. Нам нужно гораздо быстрее, четче и внятнее реагировать на те вбросы и фейки, которые идут со стороны противника.

Надежда Сасс:

Как выстроить эффективную стратегию информационной работы с мирным украинским населением. Год назад было видно, что соответствующая работа провалена. Изменилось ли что-то с тех пор?

Александр Малькевич:

Если мы говорим про мирное население, которое находится по ту сторону линии боевого соприкосновения, то мы много производим контента правильного. Он не доходит, потому что людям там запрещено пользоваться российскими любыми информационными каналами, включая российские Telegram-каналы. Поэтому власть в Киеве последовательна в закручивании гаек. Там практически запрещено уже думать на русском языке, не говоря о том, чтобы говорить на русском. Мы видим огромное количество разных видео, в которых фактически сводят счеты с людьми, которые не на державной мове размаўляют. Мы делаем все правильно, но в прифронтовой полосе, например, они прицельно бьют из минометов по нашим телевышкам, чтобы в прифронтовой полосе не было российского радио и телесигнала. Есть вопросы к Министерству обороны: почему мы не делаем то же самое в той полосе, которая находится по ту сторону границы. Их операция в этом плане эффективна. То есть на нашей стороне правда, но упаковывать ее так весело, задорно, красиво, креативно, как они, мы по разным причинам не готовы, что ли. То есть у нас яркие харизматики есть военкоры, у нас правда, но у них технологические платформы, площадки, которые они контролируют. И они берут числом, умением этих западных маркетинговых технологий, это все есть, поэтому борьба непростая. Не говоря уже о том, что за лидерами общественного мнения ведется охота с их стороны, это тоже правда.

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