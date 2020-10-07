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Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»

07 октября 2020 18:13
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Новости мира. В столице Кыргызстана продолжаются волнения и беспорядки. На фоне протестов идет самовольный захват должностей, предприятий и месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»-1

Александр Малькевич, специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий (Россия):
Сейчас идет строительство настоящей дуги нестабильности вокруг России. Прибалтика – с ней понятно, это перманентная зона напряжения с постоянными воплями о том, что якобы вот-вот уже российские танковые части входят туда. С Украиной тоже понятно, причем все можно было бы нормализовать, но идет искусственное нагнетание. В Беларуси активно пытались разжечь «цветную революцию». Теперь Кыргызстан. Но и это, к сожалению, еще не все.

1 ноября состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идет выбор между белорусским и украинским сценарием, об этом совершенно открыто говорится. 11 октября – выборы президента Таджикистана, в конце октября – парламентские выборы в Грузии. И в Закавказье мы видим, что сейчас происходит.

Если все это расчертить на карте, становится понятно, что идет согласованный план, общий сценарий, просто везде применяются свои техники, свои технологии.  

Эксперт из России: «Состоятся выборы президента Молдовы, и там фактически сейчас идёт выбор между белорусским и украинским сценариями»-4

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# Акции протеста # Ксения Худолей # Александр Малькевич # Фотофакт

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