Они первыми начали «мочить» власть, в том числе безобразными фейками. Мнение о влиянии иностранных СМИ на ситуацию в Беларуси

Новости Беларуси. Последнее время все чаще ситуацию в Беларуси сравнивают со сценариями «цветных революций», последствия которых прекрасно известны во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Малькевич, журналист, медиаэксперт (Россия):

У любого человека, который профессионально работает в социальных сетях, нет никаких иллюзий на тему того, сколько людей работают над этим каналом. Конечно, здесь редакция измеряется десятками людей. Безусловно, нас всех волнует вопрос, если мы говорим про некую гражданскую журналистику: кто за это платит, на какие деньги все эти люди, находящиеся за пределами Беларуси, живут, работают, продвигают себя в социальных сетях.

Каждый раз, когда ребят спрашивают: «Откуда дровишки? На какие шиши вы все это делаете?», они отшучиваются, рассказывая о том, что канал переводится как «Кто-то» – «НЕХТА». Вот кто-то, мол, и помогает.

Плюс ко всему попустительство работе так называемых СМИ иностранных агентов, то есть «Радио Свобода», «Голос Америки», канал «Настоящее время». Они и в Беларуси чувствовали себя очень легко, свободно, комфортно и первыми же начали «мочить» власть, в том числе с помощью совершенно безобразных фейков. «Голос Америки», в частности, как раз рассказывал про вот эти колонны спецназа, которые уже вошли, вторгаются, оккупировали практически страну и так далее.