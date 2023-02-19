«Бабушка банкой с огурцами сбила дрон». Малькевич об украинской пропаганде
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В чем вы видите секрет успеха пропагандистской машины уже господина Зеленского? Почему большинство украинцев за год так и не смогли более взвешенно и объективно посмотреть на причины войны, на ее ход?
Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (Россия):
Секрет украинской пропаганды – это мой любимый вопрос, и достаточно объемным получится ответ. Во-первых, талантливые исполнители. Для кого-то, может, это непопулярная вещь, но это правда. И Подоляк, и Арестович – это люди, которые умеют работать со СМИ, умеют работать на камеру. «Квартал-95» – они ведь все свои ресурсы переориентировали на создание похабных скетчей, различных спектаклей, шоу – все для фронта, все для победы. В данном случае у них все достаточно качественно.
Плюс есть определенная свобода творчества, поэтому сильные спикеры, креативные идеи, сценарные находки – это есть. Второе – жесточайшая зачистка. То, о чем мы неоднократно говорили. У нас-то проходной двор был, сейчас уже более-менее наладили ситуацию. Представляете, с одной стороны, у тебя зачищенная информационная поляна, есть только одно мнение, один бесконечный тотальный телемарафон по всем каналам о перамогах, с другой – талантливые, яркие спикеры, хорошие сценаристы – это все есть. И в этой тотальности наступления залог определенного успеха с точки зрения зомбирования, потому что обычный гражданин Украины включает каналы, переключает и, как в известном анекдоте, я сейчас попереключаю, просто везде одно и то же.
Александр Малькевич:
В сверхконцентрированном виде доносится ахинея, что бабушка банкой с огурцами сбила дрон, дедушка из ружья подстрелил самолет. В таких больших количествах это получается трудно оспариваемая вещь. Если тебе из каждой щели об этом говорят, поневоле задумываешься: может, это есть на самом деле? Поэтому слагаемые успеха вот такие.
Мы были бы должны научиться эту правду интересно подавать. Ярко, вкусно, с чувством юмора, с иронией, самоиронией. Это не всегда получалось. На нашей стороне правда – это наше главное оружие, но эта разноголосица мнений не очень хорошая, потому что были факты того, что ципсошники внедрялись и в патриотическую среду, через это тоже раскачивали ситуацию или пытались ее раскачать. Поэтому с нами воевали по высоким канонам информационной войны профессионально подготовленные люди, а у нас это зачастую была самодеятельность, инициатива блогеров, патриотов, военкоров. До сих пор не хватает жесткой системности. Мы, конечно, учимся на своих ошибках, просто хотелось бы, чтобы это было побыстрее.
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