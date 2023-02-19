«Бабушка банкой с огурцами сбила дрон». Малькевич об украинской пропаганде

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В чем вы видите секрет успеха пропагандистской машины уже господина Зеленского? Почему большинство украинцев за год так и не смогли более взвешенно и объективно посмотреть на причины войны, на ее ход?

Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» (Россия):

Секрет украинской пропаганды – это мой любимый вопрос, и достаточно объемным получится ответ. Во-первых, талантливые исполнители. Для кого-то, может, это непопулярная вещь, но это правда. И Подоляк, и Арестович – это люди, которые умеют работать со СМИ, умеют работать на камеру. «Квартал-95» – они ведь все свои ресурсы переориентировали на создание похабных скетчей, различных спектаклей, шоу – все для фронта, все для победы. В данном случае у них все достаточно качественно. Плюс есть определенная свобода творчества, поэтому сильные спикеры, креативные идеи, сценарные находки – это есть. Второе – жесточайшая зачистка. То, о чем мы неоднократно говорили. У нас-то проходной двор был, сейчас уже более-менее наладили ситуацию. Представляете, с одной стороны, у тебя зачищенная информационная поляна, есть только одно мнение, один бесконечный тотальный телемарафон по всем каналам о перамогах, с другой – талантливые, яркие спикеры, хорошие сценаристы – это все есть. И в этой тотальности наступления залог определенного успеха с точки зрения зомбирования, потому что обычный гражданин Украины включает каналы, переключает и, как в известном анекдоте, я сейчас попереключаю, просто везде одно и то же.