В 2024 году мы увидели доминирование российской армии на всех участках фронта – Малькевич

Александр Малькевич, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека:

В уходящем году мы увидели доминирование нашей армии на всех участках фронта. Армия идет вперед, несмотря на то, что в тылу у нее зачастую оказываются ворье и предатели. Причем они предатели не идеологические, а именно за деньги. И их покупает Запад, к сожалению.

Что касается моих прогнозов, я хотел бы, чтобы они не сбылись, потому что я вижу, что до Нового года и после Нового года, сначала до православного Рождества, потом до инаугурации Трампа, постараться сделать нам больно, максимальную боль причинить, обстреливая мирные города. Это происходит. И попытки каких-то таких вот рождественских, предновогодних, новогодних прорывов, очередные какие-то там контрнаступы украинские. Хватит ли сил у фашистов? Ну, то, что у наших силы будут выстоять, это да. Я, как и многие мои коллеги, ждем более активных карательных действий в отношении врага, потому что мы очень много времени проводим здесь и видим боль людскую, видим разрушение. И это должно быть отомщено.