Получили около 17 тыс. заявок! Генеральный продюсер рассказал, как выбирали актёров в сериал «Зумеры

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Сериал «Зумеры». Расскажите, пожалуйста, об истории, об интерактивности, о том, как вы выбирали и как пришли к этому.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Александр Лавринович, генеральный продюсер молодежного интерактивного сериала «Зумеры»:

Хочется заявить о том, что наш продукт создан все-таки для интернет-платформ в первую очередь, больше является интернет-сериалом. По телевизору, конечно же, покажут, но все-таки первоочередно это создано для интернет-платформ. Интерактивность посредством соцсетей, но мы пошли еще немножечко дальше и, наверное, впервые в истории нашей страны, а может быть, и на постсоветском пространстве, специально к сериалу мы написали веб-приложение с одноименным названием «Зумеры».

В сериале принимают участие, как уже сказали, непрофессиональные актеры. Для чего мы это делали? Чтобы показать, что наши простые ребята, которые учатся, школьники, или студенты, или работающая молодежь – это все обычные ребята, которые по-своему талантливы. Зумеры – это очень прогрессивные, классные, быстрые ребята.

Провели кастинг, мечтали о тысяче заявок на роль в сериале. За первые сутки пришло 4 000 заявок, за пять дней пришло 16 800 заявок. Мы поняли, что это финал. То есть мы больше обработать физически не сможем. Разделили между командой эти заявки, обработали их, выбрали сотку лучших. Пригласили их в Могилев на очный кастинг. Почему Могилев? Потому что эта идея попала в руки председателя Могилевского облисполкома Анатолия Михайловича Исаченко, и он сказал – да. Это еще было до совещания главы государства на «Беларусьфильме». Уже после совещания сказали, что в десятку мы попали. Хотя наш сериал к кино не имеет никакого отношения. Кино – это немножечко другая стезя.

Все люди, которые задействованы были в производстве, в съемках сериала, это все белорусы. Ни одного привлеченного человека.

Мы искали идеальную школу. Даже не так, мы хотели создать идеальную школу, которая бы понравилась нашим подросткам, нашим детям, в которой бы хотелось учиться. Попали в среднюю школу № 46 Могилева, поняли, что она есть. Первая серия уже в Сети. Предлагаю всем посмотреть, вы увидите, что действительно суперкрутая школа. И бассейны, и интерактивные доски.

Евгений Пустовой:

А идея – школу рекламировать?

Александр Лавринович:

Хотелось создать просто классный продукт.