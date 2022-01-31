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«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран

31 января 2022 10:02
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Новости Беларуси. Творческий телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2022 год для конкурса – юбилейный, он прошел уже в пятый раз. И за годы проведения уже полюбился участникам. Потому организаторы увеличили количество конкурсных дней с двух до пяти. Победителем 2022 года стал Родион Смирнов. Юному дарованию помогла песня Аллы Пугачевой «Арлекино».  

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран-1

«Кубок дружбы» призван открыть новые таланты среди белорусских и зарубежных коллективов и сольных исполнителей. А международный формат проекта через музыку и танец позволяет знакомить зрителей с национальной культурой разных стран. С каждым годом география конкурса расширяется, прирастает количество участников. Кроме того, как отмечает жюри, растет уровень мастерства. Конкурсанты соревнуются в нескольких номинациях: вокал, хореография, инструментальное и изобразительное творчество.   

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран-4

Александр Лавринович, директор ООО «Festivali.by»:   
Они могут обменятся опытом, педагоги могут посмотреть на работу других педагогов, дети на работу других детей. Это важно – обмениваться опытом. Именно в таких условиях зарождается дружба, сотрудничество и соперничество тоже.  

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран-7

Глеб Лапицкий, генеральный директор центра культуры «Витебск»:  
Из рода таких мероприятий, фестивалей, на которых дается возможность выступить каждому человеку, и складывается потом развитие всего фестивального движения Беларуси. Потому что здесь можно заметить кого-то, чтобы дальше адресовать их на какие-то другие фестивали, концертную деятельность. Фестивали должны быть такого уровня, чтобы и тем людям, которые сюда приезжают, и членам жюри не было стыдно, что они проходят.  

Роль жюри – это профессиональный взгляд со стороны. Присутствие на конкурсе судей международного класса гарантирует беспристрастность оценок.  

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран-10

Елена Щедрина, судья международного класса (Калининград):   
Это моя любимая работа. И задача профессионального педагога и члена жюри – совладать со своими эмоциями, чувствами и сердцем, чтобы не ошибиться и правильно оценить. Не имеют значения места и цифры, имеет значение, как педагоги несут и делают свою работу, как они чувствуют и могут передавать эти чувства своим ребятам. Это самое главное.  

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран-13

Мария Вольвачева, участник заслуженного любительского коллектива образцового театра танца «Премьер-Спонайд»:   
Очень классный конкурс. Нам очень здесь понравилось. Мы ездим сюда уже второй год подряд, и с каждым разом все лучше и лучше.  

Организаторы «Кубка дружбы» предусмотрели в том числе дистанционную форму участия для тех, кого пандемия вынудила остаться дома.  

# Конкурс # общество # Александр Лавринович # Алла Пугачёва # Родион Смирнов # Глеб Лапицкий # Елена Щедрина # Мария Вольвачева # Фотофакт

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