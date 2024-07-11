Прямой эфир

Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest

11 июля 2024 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Лавринович, председатель оргкомитета VI Международного танцевального проекта Dream Dance Fest, Татьяна Венско, руководитель образцового ансамбля танца «Карусель» и Елизавета Венско, педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Карусель».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Как можно умудриться, чтобы на каждом конкурсе каждый номер получал Гран-при, что вы для этого делаете? Как этот коннект происходит с вашими подопечными?

Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest-1

Елизавета Венско, педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Карусель»:
Мы не на каждом конкурсе побеждаем, то есть это очень ситуативно. Если побеждаем, то это большая победа всех – наших деток и родителей. Мы счастливы, что работаем такой классной и дружной компанией. Как удается ставить? Я не знаю. Как-то приходит, складывается, как пазлики. Это всегда случайность, ты никогда не знаешь, какой номер бомбанет, а какой – нет. То есть ситуация так скалывается, но мы очень счастливы.

Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest-4

Татьяна Венско, руководитель образцового ансамбля танца «Карусель»:
Самое главное, наверное, – просто любим свою работу и стараемся делать ее хорошо.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Александр Лавринович

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальное интерактивное пространство – чем привлекательна выставка «Старый город» в Витебске?
11 июля 2024 10:11

Уникальное интерактивное пространство – чем привлекательна выставка «Старый город» в Витебске?

Журналисты ШОС посетили Борисовский завод медпрепаратов и мемориальный комплекс «Хатынь»
11 июля 2024 09:25

Журналисты ШОС посетили Борисовский завод медпрепаратов и мемориальный комплекс «Хатынь»

Более 760 тыс. тонн зерна намолотили в Беларуси – данные Минсельхозпрода
11 июля 2024 08:41

Более 760 тыс. тонн зерна намолотили в Беларуси – данные Минсельхозпрода