Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Лавринович, председатель оргкомитета VI Международного танцевального проекта Dream Dance Fest, Татьяна Венско, руководитель образцового ансамбля танца «Карусель» и Елизавета Венско, педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Карусель».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как можно умудриться, чтобы на каждом конкурсе каждый номер получал Гран-при, что вы для этого делаете? Как этот коннект происходит с вашими подопечными?
Елизавета Венско, педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Карусель»:
Мы не на каждом конкурсе побеждаем, то есть это очень ситуативно. Если побеждаем, то это большая победа всех – наших деток и родителей. Мы счастливы, что работаем такой классной и дружной компанией. Как удается ставить? Я не знаю. Как-то приходит, складывается, как пазлики. Это всегда случайность, ты никогда не знаешь, какой номер бомбанет, а какой – нет. То есть ситуация так скалывается, но мы очень счастливы.
Татьяна Венско, руководитель образцового ансамбля танца «Карусель»:
Самое главное, наверное, – просто любим свою работу и стараемся делать ее хорошо.
Подробности в видео.