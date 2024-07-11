Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest

Ольга Бурлакова, ведущая: Как можно умудриться, чтобы на каждом конкурсе каждый номер получал Гран-при, что вы для этого делаете? Как этот коннект происходит с вашими подопечными?

Елизавета Венско, педагог-хореограф образцового ансамбля танца «Карусель»:

Мы не на каждом конкурсе побеждаем, то есть это очень ситуативно. Если побеждаем, то это большая победа всех – наших деток и родителей. Мы счастливы, что работаем такой классной и дружной компанией. Как удается ставить? Я не знаю. Как-то приходит, складывается, как пазлики. Это всегда случайность, ты никогда не знаешь, какой номер бомбанет, а какой – нет. То есть ситуация так скалывается, но мы очень счастливы.