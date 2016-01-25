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Птица-оберег из березы внесена в Список нематериального наследия Беларуси

25 января 2016 06:15
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Новости Беларуси. Березовская щепная птица внесена в список нематериального наследия  страны. Уникальное  ремесло  восстановил молодой мастер  Александр Лавринович, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лавринович, ремесленник:
Это показал старый дедушка.  Поскольку старый, не видит, то не смог  показать саму резьбу, но объяснил. Я у него лично не был – учился по видео. Он не мог показать, но я несколько раз попробовал – порезал руки, но научился.  

Из одного бруска вырезается туловище и голова, из другого – крылья. Самое главное – разделить бруски на  пластинки. Чем они  тоньше, тем ажурнее  получится птица.

Александр Лавринович, ремесленник:
Одно перо остается в середине, остальные – разводятся от так. И сразу закрепляются в замок. 

К слову,  щепная птица – не просто  необычное украшение интерьера. Наши предки  верили в силу оберега и  обязательно подвешивали такую игрушку над кроваткой ребенка.  Перед Рождеством птицу сжигали  в печи. Считалось, что вместе с ней сгорает все плохое и обязательно вырезали новую «птицу счастья».  

# общество # Народное творчество # Александр Лавринович

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