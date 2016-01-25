Птица-оберег из березы внесена в Список нематериального наследия Беларуси

Новости Беларуси. Березовская щепная птица внесена в список нематериального наследия страны. Уникальное ремесло восстановил молодой мастер Александр Лавринович, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лавринович, ремесленник:

Это показал старый дедушка. Поскольку старый, не видит, то не смог показать саму резьбу, но объяснил. Я у него лично не был – учился по видео. Он не мог показать, но я несколько раз попробовал – порезал руки, но научился.

Из одного бруска вырезается туловище и голова, из другого – крылья. Самое главное – разделить бруски на пластинки. Чем они тоньше, тем ажурнее получится птица.

Александр Лавринович, ремесленник:

Одно перо остается в середине, остальные – разводятся от так. И сразу закрепляются в замок.

К слову, щепная птица – не просто необычное украшение интерьера. Наши предки верили в силу оберега и обязательно подвешивали такую игрушку над кроваткой ребенка. Перед Рождеством птицу сжигали в печи. Считалось, что вместе с ней сгорает все плохое и обязательно вырезали новую «птицу счастья».