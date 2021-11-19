«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов

Новости Беларуси. Более 3 000 конкурсантов собрал третий международный фестиваль искусств Gomel Fest. Выступления проходят как очно, на сцене городского центра культуры, так и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои таланты участники представляют в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Возрастных ограничений нет.

Мария Семенова, ученица Красненской детской школы искусств:

4 года я занимаюсь цимбалами. Играть сегодня буду веселую песню. «Ах, Настасья» называется.

Александр Лавринович, организатор фестиваля:

Очень рады, что в этом году вообще фестиваль состоялся. Много было ограничений, которые могли не позволить фестивалю пройти в очном формате. Но большое количество конкурсантов из стран, которые все-таки даже приехали, несмотря на все эпидемиологические ограничения.