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«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов

19 ноября 2021 19:48
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Новости Беларуси. Более 3 000 конкурсантов собрал третий международный фестиваль искусств Gomel Fest. Выступления проходят как очно, на сцене городского центра культуры, так и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов-1

Свои таланты участники представляют в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Возрастных ограничений нет.  

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов-4

Мария Семенова, ученица Красненской детской школы искусств:  
4 года я занимаюсь цимбалами. Играть сегодня буду веселую песню. «Ах, Настасья» называется.  

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов-7

Александр Лавринович, организатор фестиваля:  
Очень рады, что в этом году вообще фестиваль состоялся. Много было ограничений, которые могли не позволить фестивалю пройти в очном формате. Но большое количество конкурсантов из стран, которые все-таки даже приехали, несмотря на все эпидемиологические ограничения.  

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов-10

Вечером 21 ноября состоится итоговый гала-концерт, на котором выступят 10 финалистов конкурса. Там и определится обладатель Гран-при фестиваля.  

# Фестиваль # Культура # Мария Семенова # Александр Лавринович # Фотофакт

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