«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов

Новости Беларуси. Более 3 000 конкурсантов собрал третий международный фестиваль искусств Gomel Fest. Выступления проходят как очно, на сцене городского центра культуры, так и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 3 000 конкурсантов собрал третий международный фестиваль искусств Gomel Fest. Выступления проходят как очно, на сцене городского центра культуры, так и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои таланты участники представляют в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. Возрастных ограничений нет.
Мария Семенова, ученица Красненской детской школы искусств:
4 года я занимаюсь цимбалами. Играть сегодня буду веселую песню. «Ах, Настасья» называется.
Александр Лавринович, организатор фестиваля:
Очень рады, что в этом году вообще фестиваль состоялся. Много было ограничений, которые могли не позволить фестивалю пройти в очном формате. Но большое количество конкурсантов из стран, которые все-таки даже приехали, несмотря на все эпидемиологические ограничения.
Вечером 21 ноября состоится итоговый гала-концерт, на котором выступят 10 финалистов конкурса. Там и определится обладатель Гран-при фестиваля.