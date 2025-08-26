В Беларуси снимают необычный сериал про зумеров. Генеральный продюсер поделился подробностями

Александр Лавринович, генеральный продюсер молодежного интерактивного сериала «Зумеры»:

Зумеры – быстрое, классное, мощное молодежное поколение, которое задает сейчас все тренды. Естественно, об этом обязательно нужно снять сериал, чем, в принципе, мы сейчас и занимаемся. С огромным удовольствием мы у них идем на поводу, потому что они действительно сейчас диктуют тренды во многом, и наша задача помочь, подсказать где-то, сориентировать немножко, в какую сторону им двигаться, потому что их движения очень-очень быстрые. Скажу больше, в команде, которая создает этот проект, практически все являются тоже зумерами. Это молодая очень команда, которая пришла с идеей, говорят: а вот мы с горящими глазами хотим создать такой проект. И вот такой проект уже осуществляется в жизнь больше чем полгода, уже скоро будет год, как он проходит всякие этапы проверок, испытаний, каких-то аналитических исследований, в том числе и с нашей стороны.

Дальше эта идея попала в руки губернатора Могилевской области, председателя Могилевского облисполкома Анатолия Михайловича Исаченко. Он загорелся идеей и сказал, что этому проекту быть, быть на Могилевской земле, в Могилеве в средней школе № 46. Это обычная школа в социальном районе в Казимировке.