В Беларуси снимают необычный сериал про зумеров. Генеральный продюсер поделился подробностями

А кто такие зумеры? Все тайны поколения Z раскроет уникальный молодежный интерактивный сериал, а подробности о нем расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Лавринович, генеральный продюсер молодежного интерактивного сериала «Зумеры».
Александр Лавринович, генеральный продюсер молодежного интерактивного сериала «Зумеры»:
Зумеры – быстрое, классное, мощное молодежное поколение, которое задает сейчас все тренды. Естественно, об этом обязательно нужно снять сериал, чем, в принципе, мы сейчас и занимаемся. С огромным удовольствием мы у них идем на поводу, потому что они действительно сейчас диктуют тренды во многом, и наша задача помочь, подсказать где-то, сориентировать немножко, в какую сторону им двигаться, потому что их движения очень-очень быстрые. Скажу больше, в команде, которая создает этот проект, практически все являются тоже зумерами. Это молодая очень команда, которая пришла с идеей, говорят: а вот мы с горящими глазами хотим создать такой проект. И вот такой проект уже осуществляется в жизнь больше чем полгода, уже скоро будет год, как он проходит всякие этапы проверок, испытаний, каких-то аналитических исследований, в том числе и с нашей стороны.
Дальше эта идея попала в руки губернатора Могилевской области, председателя Могилевского облисполкома Анатолия Михайловича Исаченко. Он загорелся идеей и сказал, что этому проекту быть, быть на Могилевской земле, в Могилеве в средней школе № 46. Это обычная школа в социальном районе в Казимировке.
Александр Лавринович:
Проходили съемки больше месяца. Ребята жили в комфортабельных условиях. Актеры у нас не профессионалы. Кастинг прошел 25 мая в том же самом нашем родном Могилеве. Обычные ребята подавали заявки в интернете. Была большая анкета, в которой было много пунктов. Важна была харизма и, на наш взгляд, что может полюбиться зрителям. А вот полюбилось это зрителям или нет, мы уже узнали в момент проведения кастинга, потому что в том числе и сотню, которая вышла в основной этап кастинга, уже в очный, и потом итоговых актеров выбирали также вместе с нами зрители посредством голосования. В общем, выбирали, кого они будут смотреть в качестве героев в нашем сериале, который называется «Зумеры».
Подробности в видео.