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«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?

26 мая 2023 20:10
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Соблюдение всех правил и езды исключительно по велосипедным дорожкам и тротуарам не могут гарантировать безопасность. Ведь здесь большую роль играет и личная ответственность того, кто встал на самокат, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.  

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?-1

Александр Каледа, заместитель директора кикшеринговой компании: 
Исключительно, самокат только одноместный. Дело в том, что передвигаться вдвоем на самокате это небезопасно. Это в первую очередь подвергает риску как людей, которые едут на самокатах, так и окружающих. Неравнодушные наши пользователи, которые понимают, насколько это опасно, присылают фотографии тех лиц, которые катаются вдвоем, а иногда и втроем. Мы с этим боремся, выставляем предупреждение либо блокируем пользователя.  

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?-4

Самокат не выдержит двоих. Кикшеринговые компании столицы уже начали тестировать алгоритмы для определения поездок дуэтом на одном электрогаджете. Планируется, что во время первого нарушения сервис будет снижать скорость самоката и отправлять уведомление. К слову, о скорости. Официальных поправок в ПДД ждала вся отрасль аренды. Хотя в договоре проката уже давно стоит ограничение – езда в режиме 25 километров в час.  

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?-7

Александр Каледа: 
Все самокаты, которые присутствуют у шеринговых компаний, специально разработаны для шеринга. Они кардинально отличаются от гражданских версий. У них согласованы мощность, скорость и все необходимые технические требования, которые должны подходить под законодательство Республики Беларусь. Все самокаты соответствуют техническим нормам и правилам, которые введены в этом году.  

«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?-10

Сейчас все больше людей предпочитают общественному транспорту электросамокаты, велосипеды, моноколеса, сигвеи и гироскутеры. Это быстро, удобно и, как правило, экономично. Тем более, что технику можно не покупать – на каждом шагу пункты проката.  

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# Правила дорожного движения # общество # Александр Каледа # Фотофакт

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