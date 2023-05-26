«Передвигаться вдвоём на самокате небезопасно». Как кикшеринги борются с нарушениями?

Соблюдение всех правил и езды исключительно по велосипедным дорожкам и тротуарам не могут гарантировать безопасность. Ведь здесь большую роль играет и личная ответственность того, кто встал на самокат, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Александр Каледа, заместитель директора кикшеринговой компании:

Исключительно, самокат только одноместный. Дело в том, что передвигаться вдвоем на самокате – это небезопасно. Это в первую очередь подвергает риску как людей, которые едут на самокатах, так и окружающих. Неравнодушные наши пользователи, которые понимают, насколько это опасно, присылают фотографии тех лиц, которые катаются вдвоем, а иногда и втроем. Мы с этим боремся, выставляем предупреждение либо блокируем пользователя.

Самокат не выдержит двоих. Кикшеринговые компании столицы уже начали тестировать алгоритмы для определения поездок дуэтом на одном электрогаджете. Планируется, что во время первого нарушения сервис будет снижать скорость самоката и отправлять уведомление. К слову, о скорости. Официальных поправок в ПДД ждала вся отрасль аренды. Хотя в договоре проката уже давно стоит ограничение – езда в режиме 25 километров в час.