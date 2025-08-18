Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями

Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5», депутат Мингорсовета: Я хотел бы подключиться к вопросу, который был до этого, как нужно контролировать самокатчиков. Почему этот вопрос касается только Госавтоинспекции? Я считаю, что человек, который сдает в аренду самокаты, должен думать про безопасность. Он должен продумывать, как он будет контролировать сегодня людей, которые берут на прокат самокат, как он едет. Вы кого-то привлекали сегодня или как-то претензии предъявляли о неправильной эксплуатации самоката? Хотелось бы услышать, есть ли такие уже моменты.

Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов:

Совершенно верно. У нас есть целый большой алгоритм. И, исходя из этих метрик, выявляются небезопасные пользователи, которые неоднократно нарушают правила ПДД и правила шеринга. Таким персонажам, пользователям мы приводим сразу предупреждение, отправляем в личные сообщения объяснение, что, уважаемый пользователь, вы нарушаете, нельзя. Если это повторяется, мы его блокируем. В нашем сервисе нет возможности заблокировать пользователя на месяц, на два, на три. Мы его блокируем навсегда. Но это серая зона, потому что он берет другой номер телефона или другой Google-аккаунт и опять регистрируется.

Виталий Черноокий:

Я правильно понимаю, вы просто заблокировали, то есть претензий больше никаких не предъявляете?

Александр Каледа:

Мы заблокировали, мы от него избавились, мы не хотим, чтобы он у нас ездил. Если вы говорите на тему, чтобы мы подали на него в суд и какие-то штрафные санкции, для этого нужен большой штат юристов.

Виталий Черноокий:

Там, где у вас катаются 2-3 человека на самокате, такие же случаи есть, это же не просто слова.

Александр Каледа:

Это есть постоянно. Мы благодаря Госавтоинспекции получаем снимки с камер наблюдения на велодорожках, на других, и мы этих пользователей предупреждаем, при повторном – блокируем.

Алена Сырова, СТВ:

Система распознавания лиц.

Александр Каледа:

Нет, не система распознавания лиц. Мы знаем, где находится наш самокат в наше время, поэтому нам высылают фотографии нашего самоката, точку места и время.