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Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями

18 августа 2025 17:15
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Что изменится с сентября на дорогах Беларуси? Почему средства персональной мобильности пора было остановить? И что с урбанистической инфраструктурой для любителей электро- и велоезды? Как ее организовать без бюджетных потерь? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили новые ПДД.

Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями -2

Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5», депутат Мингорсовета: 
Я хотел бы подключиться к вопросу, который был до этого, как нужно контролировать самокатчиков. Почему этот вопрос касается только Госавтоинспекции? Я считаю, что человек, который сдает в аренду самокаты, должен думать про безопасность. Он должен продумывать, как он будет контролировать сегодня людей, которые берут на прокат самокат, как он едет. Вы кого-то привлекали сегодня или как-то претензии предъявляли о неправильной эксплуатации самоката? Хотелось бы услышать, есть ли такие уже моменты.

Блокировка навсегда – в шеринговой компании ответили, как поступают с нарушителями -4

Александр Каледа, директор компании по шерингу самокатов: 
Совершенно верно. У нас есть целый большой алгоритм. И, исходя из этих метрик, выявляются небезопасные пользователи, которые неоднократно нарушают правила ПДД и правила шеринга. Таким персонажам, пользователям мы приводим сразу предупреждение, отправляем в личные сообщения объяснение, что, уважаемый пользователь, вы нарушаете, нельзя. Если это повторяется, мы его блокируем. В нашем сервисе нет возможности заблокировать пользователя на месяц, на два, на три. Мы его блокируем навсегда. Но это серая зона, потому что он берет другой номер телефона или другой Google-аккаунт и опять регистрируется.

Виталий Черноокий:
Я правильно понимаю, вы просто заблокировали, то есть претензий больше никаких не предъявляете?

Александр Каледа:
Мы заблокировали, мы от него избавились, мы не хотим, чтобы он у нас ездил. Если вы говорите на тему, чтобы мы подали на него в суд и какие-то штрафные санкции, для этого нужен большой штат юристов.

Виталий Черноокий:
Там, где у вас катаются 2-3 человека на самокате, такие же случаи есть, это же не просто слова.

Александр Каледа:
Это есть постоянно. Мы благодаря Госавтоинспекции получаем снимки с камер наблюдения на велодорожках, на других, и мы этих пользователей предупреждаем, при повторном – блокируем.

Алена Сырова, СТВ:
Система распознавания лиц.

Александр Каледа:
Нет, не система распознавания лиц. Мы знаем, где находится наш самокат в наше время, поэтому нам высылают фотографии нашего самоката, точку места и время.

Более 90% минчан используют электросамокат как транспорт – директор шеринговой компании. Читайте здесь. 

# Правила дорожного движения # Александр Каледа # Алена Сырова

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