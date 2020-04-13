Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

Первые в этом сезоне велосипеды «Колобайк» уже расставили в самых людных местах. Некоторые из них теперь есть на карте в приложении. А весь парк в 3 000 велосипедов и 300 самокатов будет доступен на следующей неделе.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Помимо обновленных транспортных средств и мобильного приложения, в компании продумали и антивирусные меры, актуальные в этом сезоне.