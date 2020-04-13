Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первые в этом сезоне велосипеды «Колобайк» уже расставили в самых людных местах. Некоторые из них теперь есть на карте в приложении. А весь парк в 3 000 велосипедов и 300 самокатов будет доступен на следующей неделе.
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Помимо обновленных транспортных средств и мобильного приложения, в компании продумали и антивирусные меры, актуальные в этом сезоне.
Александр Каледа, заместитель директора компании «Колобайк»:
Велосипеды, которые попадают к нам на сервисное обслуживание, дополнительно проходят обработку антисептиком для безопасности наших пользователей. А в данный момент ведется проработка вопроса о дополнительной информации для наших пользователей о применении минимальных мер по личной безопасности через наше приложение. Сейчас ведется вопрос по этой разработке. Вспыхивающий баннер возможно появится.