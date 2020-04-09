В Минске начался сезон шеринга велосипедов и самокатов: как изменились тарифы и что стало новинкой года

Новости Беларуси. Сезон мобильного проката велосипедов и самокатов открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 200 байков будут расставлять каждый день в разных точках города. Новинкой этого года стал электровелосипед, скорость которого для безопасности ограничена 25 километрами в час. Изменилась и тарификация: теперь поездка стоит 4 копейки за минуту, плюс 50 копеек за старт. Шеринг самоката обойдется почти в три раза дороже.

Александр Каледа, заместитель директора компании по прокату велосипедов:

В прошлом году наше приложение скачало более 240 тысяч человек, активных пользователей было под 200 тысяч. Хочу попросить всех пользователей: хоть мы велосипеды моем, протираем, обеззараживаем, все равно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и хотя бы пользуйтесь антисептиком после того, как попользовались нашим велосипедом.