Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности
Весна – время, когда просыпается не только природа. Белорусы начинают активно использовать экологичный мобильный транспорт. Помимо удобства, которое он предоставляет, ежегодно происходят сотни случаев, которые отбивают любовь к скорости. О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуации, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».
Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие ограничения скоростного режима действуют сейчас в Минске?
Александр Каледа, директор компании шеринга самокатов:
Согласно правилам ПДД, максимальная скорость СПМ должна не превышать 25 километров в час, но в многих районах города введены дополнительные ограничения для создания более безопасного режима для всех участников движения: 20, 15, а на особо опасных перекрестках принудительное ограничение – до 7 километров в час.
Юлия Алексеюк:
То есть самокат сам будет останавливаться, не давать развивать скорость больше?
Александр Каледа:
Совершенно верно.
Юлия Алексеюк:
Может быть, уже назрела необходимость менять этот лимит и сделать его меньше?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вся территория города поделена. Так, в пределах первого городского кольца самокат запрограммирован на движение на скорости не более 15 километров в час. В пределах второго городского кольца – 20 километров в час. Все, что за пределами, – это уже в районе 25 километров в час.
Также есть зоны ограничения, где вообще запрещено эксплуатировать средства персональной мобильности. В таких локациях самокат в принципе не будет работать и придется уже пользователю спешиться и дальше свою прогулку либо передвижение осуществлять пешком. И, как правильно сказали, что особо опасные перекрестки, их уже в настоящее время у нас выделено порядка 200, программа уже зашита на то, что пользователь средств персональной мобильности не сможет двигаться со скоростью свыше 7 километров в час.
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