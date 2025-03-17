Прямой эфир

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности

17 марта 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весна – время, когда просыпается не только природа. Белорусы начинают активно использовать экологичный мобильный транспорт. Помимо удобства, которое он предоставляет, ежегодно происходят сотни случаев, которые отбивают любовь к скорости. О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуации, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие ограничения скоростного режима действуют сейчас в Минске?

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности-2

Александр Каледа, директор компании шеринга самокатов:
Согласно правилам ПДД, максимальная скорость СПМ должна не превышать 25 километров в час, но в многих районах города введены дополнительные ограничения для создания более безопасного режима для всех участников движения: 20, 15, а на особо опасных перекрестках принудительное ограничение – до 7 километров в час.

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности-4

Юлия Алексеюк:
То есть самокат сам будет останавливаться, не давать развивать скорость больше?

Александр Каледа:
Совершенно верно.

Юлия Алексеюк:
Может быть, уже назрела необходимость менять этот лимит и сделать его меньше?

Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности-6

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вся территория города поделена. Так, в пределах первого городского кольца самокат запрограммирован на движение на скорости не более 15 километров в час. В пределах второго городского кольца – 20 километров в час. Все, что за пределами, – это уже в районе 25 километров в час. 

Также есть зоны ограничения, где вообще запрещено эксплуатировать средства персональной мобильности. В таких локациях самокат в принципе не будет работать и придется уже пользователю спешиться и дальше свою прогулку либо передвижение осуществлять пешком. И, как правильно сказали, что особо опасные перекрестки, их уже в настоящее время у нас выделено порядка 200, программа уже зашита на то, что пользователь средств персональной мобильности не сможет двигаться со скоростью свыше 7 километров в час.

Подробнее в видео.

# Правила дорожного движения # ГАИ # Сергей Бабич # Александр Каледа # Юлия Алексеюк

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стартовал второй республиканский молодёжный конкурс аналитических исследований
17 марта 2025 13:49

В Беларуси стартовал второй республиканский молодёжный конкурс аналитических исследований

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества
17 марта 2025 13:45

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества

Езерский о книжной выставке-ярмарке: белорусские стенды смотрелись очень достойно
17 марта 2025 13:22

Езерский о книжной выставке-ярмарке: белорусские стенды смотрелись очень достойно