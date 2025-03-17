Шеринговый самокат не разгонится выше 25 км/ч! Поговорили об ограничениях на средства персональной мобильности

Весна – время, когда просыпается не только природа. Белорусы начинают активно использовать экологичный мобильный транспорт. Помимо удобства, которое он предоставляет, ежегодно происходят сотни случаев, которые отбивают любовь к скорости. О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуации, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город». Юлия Алексеюк, ведущая:

Какие ограничения скоростного режима действуют сейчас в Минске?

Александр Каледа, директор компании шеринга самокатов:

Согласно правилам ПДД, максимальная скорость СПМ должна не превышать 25 километров в час, но в многих районах города введены дополнительные ограничения для создания более безопасного режима для всех участников движения: 20, 15, а на особо опасных перекрестках принудительное ограничение – до 7 километров в час.

Юлия Алексеюк:

То есть самокат сам будет останавливаться, не давать развивать скорость больше? Александр Каледа:

Совершенно верно. Юлия Алексеюк:

Может быть, уже назрела необходимость менять этот лимит и сделать его меньше?