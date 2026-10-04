Новости по тегу #Акробатика

Белорусские акробаты медально отметились на планетарном форуме.
Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике успешно завершила сезон.
Белорусские акробаты на чемпионате мира вышли в 13 финалов и завоевали 2 награды. 29 сентября команда вернулась на Родину, где ее ждал теплый прием.
Белорусы выступают на мировом форуме после пятилетнего перерыва.
Есть и три золотые медали.
В мужском многоборье на высшую ступень пьедестала почета поднялся наш дуэт – Роман Халимончик и Егор Емельяненко. Среди женских пар не было равных Валерии Михейчик и Анне Колоницкой.
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