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Новости по тегу #Акробатика

Как тренируются белорусские акробаты? Побывали на тренировке и увидели все сами
04 октября 2026 18:45

Как тренируются белорусские акробаты? Побывали на тренировке и увидели все сами

2 бронзы на ЧМ: как в Беларуси встречали сборную по спортивной акробатике?
29 сентября 2026 20:29

2 бронзы на ЧМ: как в Беларуси встречали сборную по спортивной акробатике?

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом
29 сентября 2026 17:30

Национальная команда Беларуси по спортивной акробатике вернулась на родину с бронзовым багажом

Фоменков и Халимончик взяли бронзу на ЧМ по спортивной акробатике
26 сентября 2026 14:24

Фоменков и Халимончик взяли бронзу на ЧМ по спортивной акробатике

Белорусские акробаты завоевали 15 наград на международном турнире в России
03 мая 2025 10:58

Белорусские акробаты завоевали 15 наград на международном турнире в России

Белорусские акробаты успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I»
14 октября 2024 14:51

Белорусские акробаты успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I»

Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже
25 марта 2024 13:02

Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже

Иван Литвинович стал третьим на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
25 марта 2024 12:56

Иван Литвинович стал третьим на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово
03 мая 2023 11:56

Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово

В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике
16 марта 2023 13:44

В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике

Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии
05 октября 2021 15:35

Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии

Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы
04 октября 2021 13:47

Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы