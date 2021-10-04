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Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы

04 октября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Белорусские акробаты, выступающие на чемпионате Европы, увеличили количество наград сразу тремя медалями в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы-1

Продолжают радовать юниоры, которые уже второй раз поднимаются на пьедесталы. Роман Халимончик и Егор Емельяненко завоевали второе серебро форума.  

Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы-4

Полина Доморацкая и Вера Мацко после бронзы в динамических упражнениях в многоборье показали второй результат. Во взрослом сегменте бронзой отличились Артем Ященко и Алексей Заяц, которые смогли поразить публику своими артистизмом и невероятной хореографией.  

# Акробатика # Роман Халимончик # Егор Емельяненко # Полина Доморацкая # Вера Мацко # Артем Ященко # Алексей Заяц # Фотофакт

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