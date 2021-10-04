Спортивная акробатика. Три медали взяли белорусские спортсмены на чемпионате Европы

Новости Беларуси. Белорусские акробаты, выступающие на чемпионате Европы, увеличили количество наград сразу тремя медалями в многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжают радовать юниоры, которые уже второй раз поднимаются на пьедесталы. Роман Халимончик и Егор Емельяненко завоевали второе серебро форума.