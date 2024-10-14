Белорусские акробаты успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I»

Белорусские мастера спортивной акробатики успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Кубок Петра I» в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужском многоборье на высшую ступень пьедестала почета поднялся наш дуэт – Роман Халимончик и Егор Емельяненко. Среди женских пар не было равных Валерии Михейчик и Анне Колоницкой. Помимо двух золотых, в копилке белорусской команды и две серебряные награды. В турнире смешанных пар второе место заняли Дарья Минюк и Адриан Трофимович. Также второй результат показала наша женская тройка Яна Миневич, Софья Лицкевич и Ульяна Молчанова. А бронзовые медали на счету Ульяны Трениной, Елизаветы Шуляковской и Олеси Цинкевич.