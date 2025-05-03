Белорусские акробаты завоевали 15 наград на международном турнире в России

Россыпь наград завоевали белорусские акробаты на международном турнире Кубок Владимира Гургенидзе. Всего в соревнованиях участвовали представители 7 государств, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни и девушки 15 раз поднимались на пьедестал. К примеру, мужская четверка, которую составили Владислав Заяц, Вячеслав Голец, Федор Ходорович и Роман Сергеев получила бронзу. Квартет исполнил сложнейшую программу, уступив конкурентам только по артистизму. Однако без золота мы не остались. Наград высшей пробы три.