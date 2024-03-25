Иван Литвинович стал третьим на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

На этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который состоялся в немецком Котбусе, Иван Литвинович поднялся на третью ступень пьедестала почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках. Он опередил представителя Новой Зеландии Дилана Шмидта, который занял четвертое место, всего на 3 сотые балла. Золото и серебро у батутистов из Поднебесной Зисай Вана и Лангью Яна.