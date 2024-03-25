Прямой эфир

Иван Литвинович стал третьим на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

25 марта 2024 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который состоялся в немецком Котбусе, Иван Литвинович поднялся на третью ступень пьедестала почета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Литвинович стал третьим на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте-1

Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках. Он опередил представителя Новой Зеландии Дилана Шмидта, который занял четвертое место, всего на 3 сотые балла. Золото и серебро у батутистов из Поднебесной Зисай Вана и Лангью Яна.

# Акробатика # Иван Литвинович

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Горносько завоевала золото этапа Кубка мира по художественной гимнастике
25 марта 2024 12:53

Алина Горносько завоевала золото этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4
24 марта 2024 18:54

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4

Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом
24 марта 2024 18:20

Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом