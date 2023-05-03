Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово

Шесть наград, из них три золота – такой результат выступлений белорусских акробатов на международном турнире в российском Одинцово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Шесть наград, из них три золота – такой результат выступлений белорусских акробатов на международном турнире в российском Одинцово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На наивысшую ступень пьедестала смогли подняться мужской дуэт Алексей Заяц и Артем Ященко – это лидеры нашей сборной – и смешанная пара Дарья Минюк и Адриан Трофимович. Третье золото у юниорской пары.
Также в медальной копилке белорусов два серебра и бронза. Тренерский штаб рассматривает данный старт как основной в нынешнем сезоне.