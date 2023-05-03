Прямой эфир

Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово

03 мая 2023 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шесть наград, из них три золота – такой результат выступлений белорусских акробатов на международном турнире в российском Одинцово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово-1

На наивысшую ступень пьедестала смогли подняться мужской дуэт Алексей Заяц и Артем Ященко – это лидеры нашей сборной – и смешанная пара Дарья Минюк и Адриан Трофимович. Третье золото у юниорской пары.  

Акробаты из Беларуси завоевали три золота на турнире в Одинцово-4

Также в медальной копилке белорусов два серебра и бронза. Тренерский штаб рассматривает данный старт как основной в нынешнем сезоне.  

# Акробатика # Артем Ященко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по волейболу: «Минчанка» обыграла «Прибужье» со счётом 3:1
03 мая 2023 11:44

ЧБ по волейболу: «Минчанка» обыграла «Прибужье» со счётом 3:1

Женская сборная Беларуси узнала соперниц на жеребьёвке Лиги наций
02 мая 2023 20:26

Женская сборная Беларуси узнала соперниц на жеребьёвке Лиги наций

Никита Мельников признан лучшим игроком 6 тура ЧБ по футболу
02 мая 2023 20:24

Никита Мельников признан лучшим игроком 6 тура ЧБ по футболу