В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике

Новости Беларуси. В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимают около 200 атлетов со всей страны. Сегодня, 16 марта, второй соревновательный день. Накануне лучших определяли в упражнении «баланс». В мужском дуэте равных не было Алексею Зайцу и Артему Ященко.

Всего в рамках чемпионата будет разыграно 15 комплектов наград. Отметим, национальное первенство является отборочным на турнир «Игры вызова легенд», которые пройдут с 27 марта по 2 апреля в России.