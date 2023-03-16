Прямой эфир

В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике

16 марта 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимают около 200 атлетов со всей страны. Сегодня, 16 марта, второй соревновательный день. Накануне лучших определяли в упражнении «баланс». В мужском дуэте равных не было Алексею Зайцу и Артему Ященко.

В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике-1

Всего в рамках чемпионата будет разыграно 15 комплектов наград. Отметим, национальное первенство является отборочным на турнир «Игры вызова легенд», которые пройдут с 27 марта по 2 апреля в России.

В Гомеле продолжается чемпионат и первенство Беларуси по спортивной акробатике-4

Анжелика Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
Мы апробируем все новое, все упражнения, все новые технические элементы. И уже подготовленные поедем выигрывать.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акробатика # Анжелика Янусик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Алексей Протас снова вышел на лёд в составе «Вашингтона» в НХЛ
16 марта 2023 10:26

Белорус Алексей Протас снова вышел на лёд в составе «Вашингтона» в НХЛ

Хоккейная «Юность» обыграла «Витебск» в плей-офф Кубка Президента
16 марта 2023 10:23

Хоккейная «Юность» обыграла «Витебск» в плей-офф Кубка Президента

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
16 марта 2023 10:20

Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе