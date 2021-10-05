Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии

Среди них – четыре бронзовые и пять серебряных. Бронза на счету Артема Ященко, Алексея Зайца, Полины Доморацкой и Веры Мацко. Не менее достойное серебро на счету Романа Халимончика и Егора Емельяненко, Полины Доморацкой и Веры Мацко. И вот наши медалисты прилетели из итальянского Пезаро на родину, где их тепло встретили близкие и родные.