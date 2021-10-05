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Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии

05 октября 2021 15:35
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Новости Беларуси. Белорусские триумфаторы вернулись на родину. Акробаты, выступавшие на чемпионате Европы, завоевали девять наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завоевали 9 медалей. Белорусские акробаты вернулись на родину с чемпионата Европы в Италии-1

Среди них – четыре бронзовые и пять серебряных. Бронза на счету Артема Ященко, Алексея Зайца, Полины Доморацкой и Веры Мацко. Не менее достойное серебро на счету Романа Халимончика и Егора Емельяненко, Полины Доморацкой и Веры Мацко. И вот наши медалисты прилетели из итальянского Пезаро на родину, где их тепло встретили близкие и родные.

# Акробатика # Артем Ященко # Алексей Заяц # Полина Доморацкая # Вера Мацко # Роман Халимончик # Егор Емельяненко # Фотофакт

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