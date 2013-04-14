Когда в Беларуси станут наказывать за жестокое обращение с животными?

Новости Беларуси. Трое суток под Молодечно прямо посреди улицы мучительно умирала лошадь, сбитая машиной. И трагизм ситуации не только в том, что водитель попросту уехал, но и в том, что ее хозяин всё это время не давал согласия на усыпление животного — пытался торговаться с волонтерами. Точку в этой жуткой истории удалось поставить после вмешательства нашей съемочной группы.

Но слишком много возникло вопросов. До сих пор в стране нет закона о жестоком обращении с животными. А существующая система наказаний вызывает смех, как, например, у человека, который отрезал голову собаке — об этой истории мы тоже когда-то рассказывали.

Трое суток раненая лошадь лежала на дороге, мучаясь от боли. Водитель, сбивший Майку, уехал в тот же день. Хозяин, сам не стоящий на ногах от алкоголя, «участие» проявил, устроив смертельный аукцион. Зная, что без его согласия трогать лошадь незаконно, требовал выкуп — 500$.

Жители деревни:

Жалко лошадь. Трое суток лежит. Лечить ее уже невозможно, нога перебита. Значит, надо умертвить...

Волонтеры уже собирали деньги на выкуп и лечение. Но поставить Майку на ноги ветеринары не взялись. Ни сложная операция, ни гипс не помогли бы: лошадь на трех ногах стоять не сможет. Гуманнее усыпить. Прекратить страдания гнедой, еще и беременной, наконец, удалось. Почти в агонии, но еще живой, ее увезли на мясокомбинат. Ведь по настоянию того же владельца лекарств все это время ей не кололи. Чтобы не портить мясо.

Почему своим четвероногим друзьям некоторые хозяева за преданность отплачивают предательством? Циничные и до боли жестокие истории происходят гораздо чаще, чем о них говорят. Кто готов защитить братьев наших меньших, и найдется ли управа на обидчиков безобидных животных?

Фениксу почти год. Еще щенком он стал живой мишенью для людей. Его подобрали в деревне. В спине собаки до сих пор 2 пневматические пули. Выпустили их, скорее всего, подростки.

Ангелина Таранчук, волонтер:

Его не просто сбила машина или еще какая-то неприятность, а у него настоящая пневматическая пуля. Очень ласковый, на самом деле, малыш, и очень хочется ему достойной жизни.

Ходить теперь Фенька сможет только на передних лапах. Ему уже заказали что-то вроде инвалидной коляски для собак. Осталось найти постоянного хозяина. Пока Феникс скитается по разным семьям.

Перевязка и обработка ран 3 раза в день. Едва живой, без двух лап этот пёс приполз к предприятию на окраине Минска. Свою кличку Шанс получил за огромное желание жить. Ведь шансов выжить ему поначалу не давали. Слишком много травм. Пострадал он почти как Белый Бим Черное Ухо, на железной дороге. Возможно, тоже искал хозяина. Ольга ухаживает за Шансом несколько недель. Говорит, не найдется хозяина, оставит себе, хоть в доме и так есть собака с котом.

Ольга Агеева:

Он так хотел жить, он так карабкался, он так старался, старался кушать, пить таблетки, уколы терпел. Ушибы были по всему телу. И состояние внутренних органов было тоже ужасное. У него почему-то сбиты зубы. Что с ним было, остается только догадываться, или это было сознательно сделано человеком, и кто-то издевался над животным, или это просто был несчастный случай.

Это горпредприятие слезам не верит. Сюда определяют всех отловленных собак и котов-беспризорников. Попадаются и породистые потеряшки. Но в половине случаев своих питомцев сдают сами хозяева.

Тамара Цариковская, заместитель директора городского предприятия «Фауна города»:

Сначала говорят одно, потом другое. В основном прикрываются аллергией, что у кого-то из членов семьи аллергия, хотя, может и такое быть, но не повсеместно.

Здесь они живут, пока не найдут хозяев. Часто новые владельцы берут четвероногого сторожа только на дачный сезон, потом выкидывают, и собака попадает сюда снова. У самих работников дома по несколько питомцев из приемника. Всех не приютишь. А душа болит за каждого.

«Кошкин дом» на окраине Минска. Десятки котов, нашедших здесь приют, стараниями волонтеров в тепле, накормленные и ухоженные. Но в кошачьем «общежитии» не все так безмятежно. На долю этой полосатой братии выпало немало страданий. После уличных скитаний, а то и по вине хозяев-мучителей, кто на один глаз ослеп, кто остался хромым.

Наталья Зайцева, волонтер:

Котята, наверняка, были домашние, слишком чистые и ухоженные они были выброшены. И как могло получиться, что домашний котенок оказался с такой травмой, как можно было допустить такую травму и, во-вторых, ее нелечение.

Большинство из этих котов в прошлом домашние. То есть хозяева сами же выгнали их на улицу. Вот, например, Клёпу поначалу просто отпускали на самовыгул. В один прекрасный день не пустили домой. Как можно было отказаться от такого милейшего ручного создания, просто не понятно.

Софию и еще 8 котят нашли в мешке, обреченными на гибель. Палачами оказались «перекупы». Они забирают новорождённых котят в псевдо-добрые руки. Потом перепродают. От невостребованного живого товара избавляются.

Наталья Зайцева, волонтер:

Если котята не пристраиваются за какой-то период, перерастают или начинают болеть, их просто выбрасывают. Выживаемость очень маленькая. То, что удается спасти из такой кучи хотя бы несколько — это достижение.

В современном Минске котов «душат» коммунальники. Не проверяя, закрывают на зиму подвалы, и коты остаются замурованными без еды и воды. На такой сигнал выехали и мы.

Кирилл Горошко:

Прохожу каждый день на работу, у этой решетки крики слышу.

Тревога, к счастью, оказалась ложной. Лидия Васильевна кошку, просто почуявшую весну, знает. И кормит каждый день. Но боится, что коммунальники кошачью идиллию разрушат.

Лидия Воскобович:

Конечно, обижают. Очень часто с домоуправления приходят и вылавливают этих котов беспризорных. А почему они беспризорные? Вот человек взял котика, он много ест. Сколько этот кот кушает? Я вот хожу и кормлю их.

А этого Мишку не только кормят, но и поят. Медведь-алкоголик - «достопримечательность» Браславского парка. Говорят, за один присест косолапый может выпить 8 полуторалитровых бутылок пива. Споили бедного Мишку на потеху, а похмельем Топтыгин мучается не на шутку.

Об этих нашумевших случаях мы рассказывали в нашем эфире. В Чашникском районе мужчина отрезал клювы сотне птенцов бакланов, якобы мешающих ловить рыбу. За варварский проступок отделался штрафом.

Молодой минчанин отрубил голову доберману Эйсу, взятому из приюта. Зоозащитники 4 месяца бились, чтобы дело дошло до суда. Над наказанием — 15 суток административного ареста — виновник только посмеялся.

Уголовной же ответственности за жестокое обращение с животными в Беларуси пока нет. Как и вовсе закона об обращении с животными. Его проект отозвали. Парламентарии не нашли компромисса с зоозащитниками. Нового пока не предвидится. А его нехватка ощущается. Ведь будь возможность юридически призвать к ответу хозяина той же лошади за негуманное отношение к своему животному, эта история бы так не затянулась.

Наталья Белянова, председатель Общественного объединения защиты животных «Эгида»:

До тех пор, пока не будет закона, который реально защитит животных от жестокого обращения, каждый день мы будем сталкиваться с вопиющими случаями, жестокими массовыми расправами над животными.

И все-таки мир не без добрых людей. Во время съемок нескольким хвостатым героям нашего сюжета посчастливилось найти любящих хозяев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.