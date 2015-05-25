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Медведи подрались посреди улицы в США (видео)

25 мая 2015 16:35
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Новости США. В Интернете стремительно набирает количество просмотров ролик, на котором снята необычная драка между хищниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое хищников дерутся за право владеть содержимым мусорных баков.  К счастью, прохожих поблизости не оказалось, иначе меню косолапых в этот день было  бы куда более разнообразным. 

Впрочем, примечателен и тот факт, что многочисленных зрителей, среди которых немало и жителей американского городка, совсем не обеспокоил тот факт, что медведи беспрепятственно разгуливают по их улицам. 

# общество # Дикие животные

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