Медведи подрались посреди улицы в США (видео)

Новости США. В Интернете стремительно набирает количество просмотров ролик, на котором снята необычная драка между хищниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое хищников дерутся за право владеть содержимым мусорных баков. К счастью, прохожих поблизости не оказалось, иначе меню косолапых в этот день было бы куда более разнообразным.

Впрочем, примечателен и тот факт, что многочисленных зрителей, среди которых немало и жителей американского городка, совсем не обеспокоил тот факт, что медведи беспрепятственно разгуливают по их улицам.