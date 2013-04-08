Умирающая лошадь 3 суток пролежала посреди улицы в деревне под Молодечно

Новости Беларуси. Душераздирающая история из деревни под Молодечно. Здесь уже третьи сутки прямо посреди улицы умирает лошадь, которую сбила машина. У животного сломана нога.

Авария случилась еще в пятницу, и с тех пор никаких мер не принято. Жители деревни буквально атаковали звонками местные службы, которые могли бы облегчить страдания животного. Но дело тормозит отсутствие реакции со стороны хозяина скакуна. По закону, без его согласия ничего сделать нельзя. И вот, наконец, дело сдвинулось с почти мёртвой точки.

Лошадь упала - упала лошадь. Только в отличие от стиха Маяковского здесь ситуация куда прозаичнее. Вот в этой деревушке под Молодечно уже 4 день посреди улицы со сломанной ногой лежит лошадь. В пятницу утром ее сбила машина. Сельские жители подстелили для нее солому и пытаются подкармливать, но по всему видно, что животное умирает.

Сельчане говорят, ДТП произошло случайно. Машину на повороте немного занесло. Сотрудники ГАИ оформили протокол и уехали. Вместе с ними и водитель, который сбил животное. Лошадь – осталась. О ней просто забыли. Тамара Ильинична одной из первых подняла тревогу.

Жители деревни:

Жалко лошадь. Трое суток лежит. Лечить ее уже невозможно, нога перебита. Значит, надо умертвить...

Это рабочий скот. Обслуживал у нас всю деревню, всю округу, все дачи, все на свете! Очень спокойная, толковая кобыла.

Почему так долго – три дня – лошадь, кстати, еще и беременная, лежала посреди улицы, объясняет местная власть. Гнедая – частная собственность хозяев. Поэтому и поучаствовать в ее судьбе, кроме них самих, никто не имеет права. Те живут в десяти метрах. Местные и в дом к ним ходили, пытаясь получить хотя бы расписку, чтобы животному можно было облегчить страдания. Не получилось. Вот и мы с трудом добились нескольких слов от хозяйки.

Хозяйка лошади:

Ну не знаю, что сказать...

Примерно такой ответ получали сельчане и от отца хозяйки. Только тот еще требовал за своего коня 500 долларов. Мол, заплатите и делайте, что хотите. Ветеринар к лошади приезжал. Сделал заключение: вылечить не получится. Никакие спицы, а уж тем более гипс, не помогут. Крупные животные просто не могут выждать период, пока кость срастется, не двигая поврежденной конечностью.

Выход один: усыпить. Но и на это нужно согласие хозяев.

Житель деревни:

А с кем говорить. Кто тронет без ведома? Сейчас человек умрет, без милиции его никто не забирает.

Николай Малинец, начальник ГУ «Молодечненская районная ветеринарная станция»:

Нужно взять хотя бы расписку. Потому то завтра он будет трезвый, он подаст заявление в суд о посягательстве на его частную собственность.

В момент приезда нашей съемочной группы практически вся деревня – десяток человек - ждали милицию. Чтобы поговорить, наконец, с хозяином лошади. В дом направилась целая делегация. Разговора не получилось. По хмельным причинам.

Впрочем, после долгих в буквальном смысле усилий расписку хозяин, все-таки, дал. Как нам сообщили в момент подготовки сюжета, лошадь усыпили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.