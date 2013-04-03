В Минской области браконьеры убили самку кабана с 5 эмбрионами, олениху и олененка

Новости Беларуси. Факты крупного браконьерства обнаружили сотрудники Столбцовской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте.

На территории одного из лесных массивов Узденщины были найдены останки самки кабана с 5 эмбрионами. А на Воложинщине под мостом через реку Волмянка инспекторы обнаружили останки самки оленя. Маленький олененок погиб вместе с матерью.

Нанесен не только большой материальный ущерб государству, но и вред природе. Возбуждены уголовные дела, ведется поиск преступников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.