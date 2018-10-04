Прямой эфир

Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан

04 октября 2018 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.

«Предпочитает курицу и свинину»: лиса приходит ужинать в ресторан в Бобруйске. Видео

Опасно ли приближаться к лисе и, вообще, к диким животным?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Вообще контакт с диким животным это всегда опасно. Сущность дикого животного это находиться в лесу и это его ареал. Если он выходит к людям, значит, что-то неправильно и есть определенная опасность. Так как лисы являются основным резервуаром бешенства, то это потенциально опасно для тех, кто хочет с ней контактировать.

Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу

Почему именно лиса является потенциальным носителем бешенства?

Владимир Пашкович:
Потому что лисы охотятся на мышевидных грызунов, которые являются основным резервуаром бешенства.

Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака

# Дикие животные # Животные # Владимир Пашкович # Фотофакт # Человек и животные

Другие новости рубрики

Все новости
Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу
04 октября 2018 09:52

Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу

«Можно принести крышечки». 28 июля в Минском зоопарке пройдёт благотворительный концерт
24 июля 2018 08:30

«Можно принести крышечки». 28 июля в Минском зоопарке пройдёт благотворительный концерт

Почему белок в Минске становится всё меньше?
19 июля 2018 07:42

Почему белок в Минске становится всё меньше?