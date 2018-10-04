Эпидемиолог комментирует ситуацию с лисой в Бобруйске, которая приходит есть в ресторан

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.

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Опасно ли приближаться к лисе и, вообще, к диким животным?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Вообще контакт с диким животным – это всегда опасно. Сущность дикого животного – это находиться в лесу и это его ареал. Если он выходит к людям, значит, что-то неправильно и есть определенная опасность. Так как лисы являются основным резервуаром бешенства, то это потенциально опасно для тех, кто хочет с ней контактировать.

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Почему именно лиса является потенциальным носителем бешенства?

Владимир Пашкович:

Потому что лисы охотятся на мышевидных грызунов, которые являются основным резервуаром бешенства.

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