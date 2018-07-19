Почему белок в Минске становится всё меньше?

Минчане стали реже видеть белок в парках. В лесопарке «Медвежино» ещё пару лет назад, вспоминают местные, за прогулку можно было пообщаться с несколькими хвостатыми, а теперь – увы.. Так, что же происходит и почему городских белок становится меньше? Павел Велигуров, научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси:

Возможно, это связано с дикими и домашними хищными животными. Скорее всего, отрицательную роль в динамике численности белок играют те кошки, которые по каким-то причинам оказались на улице. Коты ещё великолепно лазают по деревьям, что также способствует успешности охоты на белок.

В списке причин – экология. Большой город с потоком транспорта и предприятиями, конечно, не лучшая среда обитания. Загрязнённый воздух и земля снижают качество кормовой базы. Всё это – в минус численности.

Городские белки почти ручные, и с радостью пощёлкают с вами семечки. Жаль, те, кто приручил, не всегда несут за это ответственность. На языке юристов это называется «изъятие животных из среды обитания в целях содержания и разведения в неволе». К слову, охота – ещё одна из причин исчезновения.

Павел Велигуров:

Чтобы отлавливать этих животных, нужно получать специальное разрешение министерства природных ресурсов. Поэтому о городских белках нужно особенно заботиться. Если в России встречается около 15 подвидов, то у нас обитает всего два – рыжие и серые. Хоть эти зверьки и славятся острым зрением, но их очень подводит память. Пушистые делают огромные запасы на зиму и потом благополучно забывают о них. Хорошо, если соседями в лесу оказываются сойки. Эти птицы точно так же запасаются едой и иногда спасают братьев меньших. Если хотите помочь, знайте, что белки, с большего, вегетарианцы и у них свои предпочтения. Павел Велигуров:

Лучше всего нежареные орехи, обычные, несоленые, можно в скорлупе, они отлично их разгрызают и добывают оттуда съедобное содержимое.