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Почему белок в Минске становится всё меньше?

19 июля 2018 07:42
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Минчане стали реже видеть белок в парках. В лесопарке «Медвежино» ещё пару лет назад, вспоминают местные, за прогулку можно было пообщаться с несколькими хвостатыми, а теперь – увы.. Так, что  же происходит и почему городских белок становится меньше?

Павел Велигуров, научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси:
Возможно, это связано с дикими и домашними хищными животными. Скорее всего, отрицательную роль в динамике численности белок играют те кошки, которые по каким-то причинам оказались на улице. Коты ещё великолепно лазают по деревьям, что также способствует успешности охоты на белок.

Почему белок в Минске становится всё меньше?-1

В списке причин – экология. Большой город с потоком транспорта и предприятиями, конечно, не лучшая среда обитания. Загрязнённый воздух и земля снижают качество кормовой базы. Всё это – в минус численности.

Почему белок в Минске становится всё меньше?-4

Городские белки почти ручные, и с радостью пощёлкают с вами семечки. Жаль, те, кто приручил, не всегда несут за это ответственность. На языке юристов это называется «изъятие животных из среды обитания в целях содержания и разведения в неволе». К слову, охота – ещё одна из причин исчезновения. 

Почему белок в Минске становится всё меньше?-7

Павел Велигуров:
Чтобы отлавливать этих животных, нужно получать специальное разрешение министерства природных ресурсов.

Поэтому о городских белках нужно особенно заботиться. Если в России встречается около 15 подвидов, то у нас обитает всего два – рыжие и серые. Хоть эти зверьки и славятся острым зрением, но их очень подводит память. Пушистые делают огромные запасы на зиму и потом благополучно забывают о них. Хорошо, если соседями в лесу оказываются сойки. Эти птицы точно так же запасаются едой и иногда спасают братьев меньших. Если хотите помочь, знайте, что белки, с большего, вегетарианцы и у них свои предпочтения.

Павел Велигуров:
Лучше всего нежареные орехи, обычные, несоленые, можно в скорлупе, они отлично их разгрызают и добывают оттуда съедобное содержимое.

Почему белок в Минске становится всё меньше?-10

Конечно, белки – умилительные создания, но с ними нужно быть острожными.

Павел Велигуров:
Белки, как и все теплокровные, являются переносчиками бешенства, поэтому не надо вступать в тесный контакт.

За три часа съёмок мы не встретили ни одной белки в парке Челюскинцев и в парке имени Янки Купалы. Может, не повезло с погодой, может, выбрали не самое лучшее время суток, но то, что их стало меньше – это факт.

# Животные # Животные # Павел Велигуров # Фотофакт # Человек и животные

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