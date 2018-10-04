Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.

Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака

Что делать, если животное укусило человека?

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В первую очередь, если укусило любое дикое или домашнее животное, есть рана или ослюнение кожных покровов, особенно если это касается рук, лица и шеи, где очень много нервных окончаний, нужно обработать, промыть под струей теплой воды с мылом, чтобы слюну или если там содержится какой-то вирус или бактерии, смыть, чтобы они не пошли в рану. Края обработать йодной настойкой или любым антисептиком и сразу же обратиться за медицинской помощью, чтобы врач оценил состояние, сопоставил с рисками и решил вопрос о начале проведения специальных приёмов. Бешенство является абсолютно смертельным заболеванием. Если человек инфицировался, то он погибает в 100% случаев.

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