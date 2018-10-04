Как определить, что животное болеет бешенством. 3 признака

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Владимир Пашкович.
Укусило дикое животное? 3 действия, которые надо сделать сразу
Как понять, что с животным что-то не так?
Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если оно выходит из леса и приходит к жилищу. Обычно диким животным хватает еды в лесу, если они выходят из лесу, приходят к жилищу, тогда им чего-то не хватает или они больны.
Есть ли внешние признаки, чтобы это понять?
Владимир Пашкович:
Внешние признаки – это агрессивность или, наоборот, ласковое бешенство. Есть два вида бешенства, в любом случае: дикое животное – это опасность, нужно быть с ним осторожным, особенно детям.
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